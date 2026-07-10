Le FC Barcelone s'offre un joueur à 40 millions pour un prix réduit

Le FC Barcelone est proche d'un nouveau gros coup sur le marché des transferts. Le club catalan aurait trouvé un accord pour recruter l'attaquant du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.

Malgré une valeur marchande estimée à 40 millions d'euros, le FC Barcelone pourrait obtenir le joueur pour un montant nettement inférieur.

Quel est le coût du transfert ?

Selon l'insider Fabrizio Romano, le FC Barcelone déboursera 22 millions d'euros pour le transfert de Karim Adeyemi.

L'accord prévoit également 7 millions d'euros de bonus divers. Ainsi, le coût total du transfert pourrait atteindre 29 millions d'euros si certaines conditions sont remplies.

Un contrat de 5 ans est prévu pour le joueur de 24 ans.

Pourquoi le FC Barcelone a-t-il choisi Adeyemi ?

Karim Adeyemi se distingue par sa grande vitesse, sa polyvalence en attaque et sa capacité à percer les défenses adverses.

Il peut évoluer aussi bien en tant qu'avant-centre que sur les ailes, ce qui offre au staff technique du FC Barcelone une grande flexibilité tactique en attaque.

Quel a été son bilan la saison dernière ?

Adeyemi a rejoint le Borussia Dortmund en juillet 2022.

La saison dernière, toutes compétitions confondues :

Il a disputé 39 matchs ;

Il a marqué 10 buts ;

Il a délivré 6 passes décisives.

Le portail Transfermarkt évalue la valeur marchande actuelle du joueur à 40 millions d'euros.

Une bonne affaire pour les Catalans ?

Si le transfert se conclut pour 22 millions d'euros plus bonus, le FC Barcelone réalisera une excellente opération en recrutant un jeune attaquant à forte valeur ajoutée pour un prix avantageux.

L'officialisation du transfert et la visite médicale du joueur sont désormais attendues.