Le FC Barcelone s'offre un joueur à 40 millions pour un prix réduit

·86·Sport
Le FC Barcelone s'offre un joueur à 40 millions pour un prix réduit

Le FC Barcelone est proche d'un nouveau gros coup sur le marché des transferts. Le club catalan aurait trouvé un accord pour recruter l'attaquant du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.

Malgré une valeur marchande estimée à 40 millions d'euros, le FC Barcelone pourrait obtenir le joueur pour un montant nettement inférieur.

Quel est le coût du transfert ?

Selon l'insider Fabrizio Romano, le FC Barcelone déboursera 22 millions d'euros pour le transfert de Karim Adeyemi.

L'accord prévoit également 7 millions d'euros de bonus divers. Ainsi, le coût total du transfert pourrait atteindre 29 millions d'euros si certaines conditions sont remplies.

Un contrat de 5 ans est prévu pour le joueur de 24 ans.

Pourquoi le FC Barcelone a-t-il choisi Adeyemi ?

Karim Adeyemi se distingue par sa grande vitesse, sa polyvalence en attaque et sa capacité à percer les défenses adverses.

Il peut évoluer aussi bien en tant qu'avant-centre que sur les ailes, ce qui offre au staff technique du FC Barcelone une grande flexibilité tactique en attaque.

Quel a été son bilan la saison dernière ?

Adeyemi a rejoint le Borussia Dortmund en juillet 2022.

La saison dernière, toutes compétitions confondues :

  • Il a disputé 39 matchs ;

  • Il a marqué 10 buts ;

  • Il a délivré 6 passes décisives.

Le portail Transfermarkt évalue la valeur marchande actuelle du joueur à 40 millions d'euros.

Une bonne affaire pour les Catalans ?

Si le transfert se conclut pour 22 millions d'euros plus bonus, le FC Barcelone réalisera une excellente opération en recrutant un jeune attaquant à forte valeur ajoutée pour un prix avantageux.

L'officialisation du transfert et la visite médicale du joueur sont désormais attendues.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Suivez les détails du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique avec nousSuivez les détails du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique avec nousAujourd'hui, 00:00Un superordinateur livre des chiffres surprenants avant le match Espagne — BelgiqueUn superordinateur livre des chiffres surprenants avant le match Espagne — BelgiqueHier, 23:21Les compositions d'équipe dévoilées avant Espagne - BelgiqueLes compositions d'équipe dévoilées avant Espagne - BelgiqueHier, 23:18L'Espagne et la Belgique annoncent leurs compositions pour les quarts de finaleL'Espagne et la Belgique annoncent leurs compositions pour les quarts de finaleHier, 23:11Sandro Tonali rejoint Tottenham pour 100 millions de livres : le facteur londonien et le nouveau projetSandro Tonali rejoint Tottenham pour 100 millions de livres : le facteur londonien et le nouveau projetHier, 22:15L'équipe féminine de Manchester City signe la défenseure de Chelsea Niamh CharlesL'équipe féminine de Manchester City signe la défenseure de Chelsea Niamh CharlesHier, 21:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan