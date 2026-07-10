Un enfant subit un traumatisme crânien après avoir été lancé en l'air dans une garderie

Aux États-Unis, une famille dont l'enfant a été gravement blessé par la négligence d'un employé de garderie fait à nouveau la une des médias suite à un souvenir tragique. Il s'avère que ce couple avait déjà perdu son premier enfant il y a dix ans, le bébé étant décédé seulement 58 minutes après sa naissance. C'est ce qu'ont rapporté les médias étrangers.

Il est rapporté qu'Elena et Matt Kittle ont déposé plainte contre le centre pour enfants The Bay Club situé à El Segundo, en Californie. Les images de vidéosurveillance, à l'origine de la plainte, montrent une employée de la garderie en train de lancer en l'air leur fils de 23 mois, C.K., mais elle ne parvient pas à le rattraper, le faisant tomber la tête la première au sol.

Selon les documents judiciaires, l'enfant a subi un grave traumatisme crânien, des problèmes auditifs et d'autres blessures sérieuses. La vidéo montre que l'enfant a été soulevé bien au-dessus de la tête de l'employée, puis, faute de pouvoir le rattraper, ils sont tous deux tombés au sol. Après que sa tête a heurté violemment le sol, l'enfant a commencé à pleurer intensément.

La plainte indique que le côté droit du visage de l'enfant était sévèrement contusionné, son œil droit était gonflé et fermé, et sa bouche était également tuméfiée. Une fois ramené à la maison, il était très léthargique, somnolent et agité.

Parallèlement, le père, Matt Kittle, souligne qu'un membre du personnel de la garderie a affirmé par téléphone que l'enfant n'était tombé que d'une hauteur d'un demi-mètre. Cependant, les images de la caméra contredisent cette version.

La plainte mentionne également que The Bay Club n'est pas officiellement agréé par le Département des services sociaux de Californie, mais qu'il opère en arguant qu'aucune licence n'est requise car les parents sont présents sur les lieux. Le jour de l'incident, Matt Kittle avait laissé son fils dans ce centre.

Cet événement n'est pas la première épreuve difficile pour la famille. Il s'avère que leur premier enfant, Evelyn Grace Kittle, est née le 4 avril 2015 et n'a vécu que 58 minutes.

Lors d'une échographie effectuée pendant la grossesse, deux graves malformations congénitales ont été détectées chez le bébé : une hernie diaphragmatique et un sous-développement de la partie gauche du cœur. Les médecins ont expliqué que chaque pathologie pouvait être traitée séparément, mais que la probabilité de survie en cas de cumul était inférieure à un pour cent.

« Nous étions très heureux d'apprendre que nous attendions une fille. Mais il a été très difficile d'entendre ensuite que la probabilité qu'elle survive jusqu'à la naissance était inférieure à un pour cent », avait déclaré Matt Kittle.

Après la naissance de la petite, les parents l'ont fait baptiser, ont pu dire au revoir à leurs proches et lui ont donné tout leur amour en peu de temps. Matt a raconté qu'il avait emmené sa fille dehors pour qu'elle puisse profiter de l'air frais au moins une fois dans sa vie.

Les photos prises durant ces 58 minutes de la vie d'Evi sont toujours conservées sur les réseaux sociaux de la famille. Plus tard, Matt Kittle a partagé cette histoire avec son université de l'Ohio, promouvant la sensibilisation au don d'organes et l'initiative de créer une bourse au nom de sa fille.

Après le décès de la petite, le couple est devenu militant pour le don d'organes. Plus tard, ils ont eu d'autres enfants, et C.K. , au centre de cette affaire judiciaire, en fait partie.

Actuellement, la procédure judiciaire concernant cet incident est en cours. La famille exige que les responsables répondent devant la loi pour les graves blessures infligées à leur enfant.