Investissement sans Elon Musk : de nouveaux fonds contre le milliardaire lancés aux États-Unis

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Investissement sans Elon Musk : de nouveaux fonds contre le milliardaire lancés aux États-Unis

L'agitation autour de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, et ses déclarations controversées provoquent des tendances inattendues sur les marchés financiers. Aux États-Unis, deux nouveaux fonds négociés en bourse (ETF) ont été enregistrés, permettant aux investisseurs d'éviter les entreprises liées au milliardaire. Cette initiative est conçue spécifiquement pour les investisseurs mécontents des opinions politiques et du comportement de Musk sur les réseaux sociaux. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Présentés par Subversive Capital, ces fonds sont nommés Nasdaq-100 Ex-Elon Enterprises ETF et S&P 500 Ex-Elon Enterprises ETF. Selon Bloomberg, ces instruments financiers ont été légalement enregistrés par Tidal Trust I, et leur objectif principal est d'exclure totalement les entreprises fondées ou dirigées par Elon Musk du portefeuille d'investissement.

À l'heure actuelle, il est assez difficile pour un investisseur ordinaire d'éviter Musk. La raison en est que son entreprise Tesla fait partie intégrante de l'indice S&P 500 depuis longtemps. De plus, SpaceX a récemment été inclus dans l'indice Nasdaq 100. Cela signifie que quiconque investit dans la plupart des grands fonds liés aux indices parraine indirectement les entreprises de Musk. Les nouveaux ETF proposent justement de rompre ce lien.

Raisons politiques et sociales

Selon les experts, l'émergence de tels fonds est due aux interventions tranchantes de Musk sur X (anciennement Twitter), à ses activités au sein du département DOGE et à ses liens étroits avec Donald Trump. Certains investisseurs considèrent le comportement du milliardaire comme contraire à leurs valeurs et ne souhaitent donc pas tirer profit de son succès.

Le prospectus officiel des fonds précise que la liste des restrictions comprend actuellement les actifs suivants :

  • Tesla (TSLA) — géant de la production de voitures électriques ;
  • SpaceX (SPCX) — entreprise privée spécialisée dans l'exploration spatiale ;
  • À l'avenir, toute société par actions cotée en bourse directement liée à Musk.
Subversive Capital est connue pour son approche non conventionnelle. Auparavant, ils avaient lancé des fonds suivant les actions achetées par les membres du Congrès américain et leurs conjoints. Ce projet « anti-Musk » est également perçu non seulement comme un instrument financier, mais aussi comme une forme d'expression de protestation contre le milliardaire.

Il est difficile de dire si ces fonds, négociés sous les tickers QQNE et SPNE, seront couronnés de succès. Cependant, les analystes de marché estiment qu'à une époque où le sentiment négatif envers Musk augmente, ces ETF trouveront leur public. Cela est particulièrement pertinent à une période où le prix des actions Tesla est volatil et où l'influence politique du milliardaire s'accroît.

Elon MuskTeslaSpaceXInvestissementETF
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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