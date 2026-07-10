HMD présente le nouveau smartphone Arc 2 à 90 dollars

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HMD présente le nouveau smartphone Arc 2 à 90 dollars

HMD Global continue d'élargir sa gamme d'appareils abordables. Le fabricant a officiellement dévoilé le nouveau smartphone HMD Arc 2, suite logique du modèle de l'année dernière. Cet appareil allie un design moderne aux caractéristiques techniques nécessaires aux besoins quotidiens, ciblant avant tout les utilisateurs soucieux de leur budget. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, bien que le nouveau modèle ressemble beaucoup à son prédécesseur en apparence, il a bénéficié d'importantes mises à jour matérielles. En particulier, l'appareil fonctionne désormais sur une plateforme plus efficace et économe en énergie. Cela permet non seulement d'augmenter la vitesse de fonctionnement globale du smartphone, mais aussi de prolonger l'autonomie de la batterie.

Caractéristiques techniques et capacités d'affichage

Le smartphone HMD Arc 2 est équipé d'un écran IPS de 6,52 pouces. L'écran a une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Bien que ce chiffre ne soit pas au niveau des flagships, il est considéré comme standard et suffisant pour la catégorie des smartphones économiques. Le logiciel de l'appareil est basé sur le système d'exploitation Android 14 Go, spécialement optimisé pour les processeurs moins puissants.

Le cœur du smartphone est la puce Unisoc T603, gravée en 12 nm. Comparé à l'Unisoc SC9863A utilisé dans le modèle précédent, le nouveau processeur est beaucoup plus stable. En ce qui concerne la mémoire, l'appareil est doté de 4 GB de RAM et de 64 ou 128 GB de stockage interne, au choix de l'utilisateur. Un emplacement dédié pour les cartes microSD est également présent.

Appareil photo et autonomie

En termes de capacités photographiques, le HMD Arc 2 mise sur la simplicité. L'appareil photo principal se compose d'un seul objectif de 13 mégapixels, tandis qu'une caméra de 5 mégapixels est installée sur le panneau avant pour les selfies et les appels vidéo. Ces paramètres sont suffisants pour photographier des documents ou pour communiquer sur les réseaux sociaux.

  • Capacité de la batterie : 5000 mAh ;
  • Vitesse de charge : 10 W ;
  • Port de connexion : USB-C ;
  • Supplément : connecteur audio 3,5 mm (pour écouteurs).
L'un des points forts du smartphone est sa batterie de 5000 mAh qui, combinée au processeur économe, permet jusqu'à deux jours d'autonomie. L'appareil sera disponible en bleu foncé (Dark Blue) et beige doré (Goldish Beige). Pour l'instant, le prix est d'environ 90 dollars sur le marché thaïlandais. Ce modèle devrait bientôt arriver dans d'autres régions, y compris sur les marchés d'Asie centrale.

HMDSmartphoneAndroid 14TechnologieUnisoc
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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