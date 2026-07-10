Changement inattendu au sein de la direction d'OpenAI : Fidji Simo quitte son poste

Un changement majeur a eu lieu au sein de la direction d'OpenAI, l'entreprise leader mondial dans le domaine de l'AI. Fidji Simo, numéro deux de l'entreprise et directrice générale des applications, a annoncé qu'elle quittait son poste à temps plein pour des raisons de santé. C'est ce que rapporte le prestigieux Wall Street Journal. À ce sujet, Techcrunch.com indique que.

Dans une lettre officielle adressée aux employés, Mme Simo a expliqué que son traitement médical s'avérait plus long et plus complexe que prévu. Par conséquent, elle poursuivra désormais ses activités au sein de l'entreprise uniquement en tant que conseillère à temps partiel. Cette décision constitue un choc pour OpenAI, car elle était le pilier central reliant les opérations commerciales et les produits de l'entreprise.

Changements stratégiques au sein de l'entreprise

Fidji Simo a rejoint le conseil d'administration d'OpenAI en 2024 et a été nommée directrice générale des applications en mai 2025. Travaillant directement sous la direction de Sam Altman , elle supervisait des cadres de haut niveau tels que le directeur des opérations (COO) Brad Lightcap, la directrice financière (CFO) Sarah Friar et le directeur des produits (CPO) Kevin Weil. Son arrivée avait permis à Sam Altman de consacrer plus de temps à la recherche, à la puissance de calcul et aux questions de sécurité.

En avril, Simo avait annoncé prendre un congé médical en raison d'une récidive de maladie neuro-immune. À cette époque, plusieurs autres cadres de l'entreprise, dont la directrice marketing Kate Rouch, avaient également quitté leurs fonctions pour se remettre d'un cancer. Ces changements de personnel successifs n'ont pas été sans impact sur la stabilité de la direction d'OpenAI.

Plans futurs et concurrence

Avant de rejoindre OpenAI, Fidji Simo était PDG d'Instacart, qu'elle a préparé avec succès pour son IPO en 2023. Elle a également travaillé pendant plus de dix ans au sein de Meta, notamment en tant que responsable de l'application Facebook. Les experts soulignaient que l'expérience de Simo serait cruciale pour l'IPO attendue d'OpenAI.

Actuellement, OpenAI est en concurrence avec son principal rival, Anthropic. Alors que la croissance de ChatGPT a légèrement ralenti à la fin de l'année dernière et que les objectifs de revenus internes n'ont pas été atteints, l'entreprise se concentre sur de nouveaux domaines comme les outils de programmation. Cependant, Anthropic conserve pour l'instant une longueur d'avance dans ce secteur.

Sam Altman doit désormais trouver un successeur digne de ce nom pour remplacer Simo. Cette tâche est d'autant plus cruciale que l'entreprise cherche à renforcer son travail avec les clients entreprises et se prépare à une introduction en bourse. Bien que le maintien de Simo en tant que conseillère puisse aider au transfert d'expérience, un vide dans la gestion opérationnelle quotidienne est inévitable.