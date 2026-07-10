Elon Musk étend sa collaboration avec Anthropic : Concurrence et contrat de plusieurs milliards de dollars

L'une des personnes les plus riches du monde, Elon Musk, a radicalement changé son attitude envers Anthropic, considéré comme l'un de ses principaux concurrents sur le marché de l'IA. Après que des utilisateurs du réseau social X se sont inquiétés du fait que Musk puisse déconnecter son concurrent des serveurs de SpaceX à tout moment, le milliardaire a déclaré qu'il estimait beaucoup ce laboratoire et qu'une telle action ne correspondait pas à son style. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans sa déclaration, Musk a admis que ses commentaires négatifs précédents sur Anthropic étaient infondés. Alors qu'en septembre 2025 il doutait du succès de cette entreprise, il les qualifie aujourd'hui de leaders du secteur. Selon ixbt.com, Anthropic détient actuellement la plus grande part du marché de l'IA parmi les clients entreprises.

Alliance technologique de plusieurs milliards de dollars

Actuellement, Anthropic est l'un des plus gros clients de SpaceX. En juillet 2026, un contrat massif a été signé entre les parties. Selon celui-ci, Anthropic loue 300 mégawatts de puissance au centre de données Colossus 1 de la division xAI à Memphis. Cet accord devrait générer environ 40 milliards de dollars de revenus pour SpaceX d'ici 2029.

Selon les termes du contrat, Anthropic effectue un paiement mensuel de 1,25 milliard de dollars. Il est intéressant de noter que Google a également conclu un accord pour payer 920 millions de dollars par mois afin d'utiliser l'infrastructure de SpaceX. Cela prouve que l'empire spatial et technologique d'Elon Musk devient un point d'ancrage non seulement pour ses propres projets, mais pour toute l'industrie.

Concurrence et "style Elon Musk"

Pour prouver qu'il ne met pas ses concurrents dans des situations difficiles, Musk a cité son expérience chez Tesla et SpaceX. Selon lui, Tesla a rendu ses brevets publics et a ouvert son réseau de recharge Supercharger à d'autres véhicules électriques. De même, SpaceX continue de mettre en orbite des systèmes satellitaires concurrents à des prix équitables.

"Ils sont actuellement les leaders incontestés dans le domaine de l'IA. Aucune autre entreprise n'a pu présenter un modèle aussi puissant que Mythos/Fable, et je ne doute pas que Mythos 2 sera bientôt prêt. Je ne couperais jamais la connexion d'une manière qui leur nuirait, même s'ils sont des concurrents", a écrit Elon Musk.

Bien que Musk soit en litige avec certains concurrents comme OpenAI, les relations avec Anthropic semblent mutuellement bénéfiques. Une résiliation soudaine du contrat entraînerait non seulement des conséquences juridiques, mais représenterait également une perte financière énorme pour SpaceX. De plus, les ingénieurs de SpaceX acquièrent une expérience précieuse dans le support des systèmes d'IA avancés en travaillant avec Anthropic.