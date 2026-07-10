Première vidéo 4K depuis l'espace : la NASA et AWS atteignent un résultat historique grâce à la communication laser

La NASA et Amazon Web Services (AWS) ont ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l'exploration spatiale. Dans le cadre de la mission Artemis II, une vidéo haute résolution en format 4K a été transmise avec succès depuis la Lune vers la Terre via un système de communication optique laser. Cette diffusion historique a été suivie en direct par près de 25 millions de personnes dans le monde via NASA+, YouTube et Prime Video. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Cette avancée technologique a prouvé en pratique la possibilité d'utiliser des faisceaux laser à la place des ondes radio traditionnelles. Le signal, envoyé depuis le vaisseau spatial Orion à une distance d'environ 400 000 kilomètres, permet d'augmenter radicalement la vitesse de transmission des données depuis l'espace. Selon les informations d'ixbt.com, les experts travaillent sur ce projet depuis plus de 20 ans.

Communication laser : Vitesse et capacités

Le terminal Orion Artemis II Optical Communications System (O2O) utilisé par la NASA permet d'atteindre des vitesses de transmission allant jusqu'à 260 Mbps. Ce débit est suffisant non seulement pour diffuser de la vidéo 4K en temps réel, mais aussi pour envoyer simultanément de la télémétrie, des communications vocales et d'autres données scientifiques vers la Terre. L'avantage principal des systèmes laser est qu'ils peuvent transmettre beaucoup plus d'informations en moins de temps que la radiofréquence traditionnelle.

Les signaux laser envoyés depuis Orion ont été reçus en deux points clés sur Terre : l'observatoire Mount Stromlo en Australie et le complexe White Sands au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Ensuite, les données ont été traitées via l'infrastructure cloud d'AWS et distribuées dans le monde entier. Les représentants d'AWS ont souligné qu'il n'a fallu que quelques semaines pour mettre en place ce système de communication complexe entre la NASA et l'Université nationale australienne (ANU).

Fondations pour les futures missions

Les technologies cloud ne se limitent pas à la transmission vidéo. L'infrastructure AWS est également activement utilisée au centre de contrôle des missions spatiales Lyndon B. Johnson pour calculer les trajectoires des engins. Les calculs pour chaque fenêtre de vol génèrent des flux de données massifs allant de 2 TB à 5 TB. La puissance du cloud permet à la NASA d'étendre rapidement ses ressources de calcul au moment opportun.

La transmission réussie d'une vidéo 4K depuis la Lune constitue une base importante pour les futures missions spatiales habitées. La NASA prévoit d'utiliser cette technologie lors des prochaines étapes du programme Artemis, notamment pour l'alunissage des astronautes et comme principal moyen de communication lors d'expéditions à long terme. Cela permettra aux scientifiques d'obtenir davantage de données scientifiques de meilleure qualité depuis l'espace.