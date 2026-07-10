Microsoft abandonne les modèles OpenAI pour réduire ses coûts

La société américaine Microsoft a commencé à abandonner progressivement les modèles externes fournis par OpenAI et Anthropic afin d'optimiser les coûts colossaux liés à l'intelligence artificielle (IA). Selon l'agence Bloomberg, le géant technologique s'appuie désormais sur ses propres développements. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, dans des applications bureautiques populaires comme Excel et Word, un certain nombre de requêtes des utilisateurs sont traitées à l'aide de modèles appartenant à la famille interne de MAI de Microsoft. Auparavant, l'entreprise avait souligné que la plupart des fonctionnalités des services Microsoft 365 reposaient sur les technologies d'OpenAI, mais la question de l'efficacité économique a conduit à un changement de stratégie.

Microsoft ne prévoit pas d'abandonner totalement les solutions tierces, mais déploie ses propres réseaux neuronaux partout où il est possible de réduire les coûts. Ces derniers mois, l'entreprise a considérablement intensifié ses efforts dans ce domaine. Notamment, lors de la conférence Build, 7 nouveaux modèles de MAI spécialisés dans la programmation et la génération d'images à partir de texte ont été présentés.

Une nouvelle tendance sur le marché de l'intelligence artificielle

Selon les experts, le traitement des grands modèles de langage (LLM) reste aujourd'hui l'une des opérations les plus coûteuses pour les entreprises technologiques. Bien que Microsoft n'ait pas officiellement commenté ces changements, les analystes les considèrent comme une tentative de réduire le coût des services d'IA dans le cloud.

Microsoft n'est pas seul dans cette démarche. Selon les informations, les entreprises suivantes réexaminent également leurs coûts liés à l'IA :

Amazon — cherche l'indépendance en développant ses propres puces et modèles internes ;

Meta — utilise des modèles Llama open source pour économiser sur les frais de licence ;

Uber et Accenture — recherchent des solutions alternatives pour réduire les coûts opérationnels.

Les prix élevés sur le marché de l'intelligence artificielle poussent même certaines entreprises occidentales à envisager l'utilisation de modèles chinois moins chers, malgré les problèmes de sécurité. Pour les utilisateurs, ces changements pourraient passer inaperçus, mais à long terme, ils contribueront à rendre les services Microsoft plus stables et plus abordables.

En conclusion, bien que le partenariat entre Microsoft et OpenAI soit maintenu, la quête d'indépendance technologique s'intensifie. Cela indique qu'une course non seulement à la qualité, mais aussi à l'efficacité économique a commencé dans le domaine de l'intelligence artificielle.