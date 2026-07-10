OpenAI ferme son navigateur Atlas : les agents d'IA passent à une nouvelle étape

OpenAI, leader dans le domaine de l'IA, a décidé de mettre fin au projet Atlas, présenté en octobre dernier. Ce navigateur innovant, basé sur ChatGPT, devait offrir aux utilisateurs de toutes nouvelles façons de naviguer sur Internet. Cependant, un changement de stratégie a empêché le projet de survivre en tant que produit autonome. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La fermeture du projet Atlas est le résultat d'une nouvelle politique promue par la direction d'OpenAI, notamment par Fidji Simo, directrice des applications. Selon ses directives, l'entreprise doit se concentrer sur le développement de l'écosystème ChatGPT plutôt que sur des « projets secondaires » qui détournent l'attention. Auparavant, le travail sur l'outil de génération vidéo Sora avait également été ralenti pour la même raison.

Une fonctionnalité plutôt qu'un navigateur

Selon The Verge et d'autres publications influentes, OpenAI a renoncé à concurrencer directement des géants comme Google Chrome sur le marché des navigateurs. Au lieu de cela, l'entreprise a choisi d'intégrer les technologies Atlas dans les plateformes existantes. Ainsi, le navigateur ne devient pas une destination distincte, mais une fonctionnalité utile au sein de ChatGPT.

Désormais, les capacités d'agent d'Atlas (la capacité d'effectuer des tâches complexes au nom de l'utilisateur) seront transférées vers l'application de bureau ChatGPT et une extension dédiée pour Google Chrome. Cela permet aux utilisateurs de profiter de toutes les capacités de l'IA sans quitter leur environnement habituel.

Nouvelles capacités et concurrence

La nouvelle extension Google Chrome introduite par OpenAI entrera en concurrence directe avec le Gemini Side Panel, la « réponse » spécifique de Google. Grâce à cette extension, les utilisateurs peuvent effectuer les actions suivantes :

Poser des questions sur le contenu de la page Web ouverte ;

Résumer de longs articles en points clés ;

Effectuer des tâches analytiques complexes basées sur les données de la page ;

Interagir avec des sites Web via l'interface ChatGPT.

L'application de bureau ChatGPT a également été considérablement renforcée. Il est désormais possible d'accéder à des sites, de se connecter à des comptes et de télécharger des fichiers directement dans l'application. Une technologie de navigateur cloud spécialisée permet aux agents d'IA d'effectuer diverses opérations en ligne à distance pour le compte de l'utilisateur.

Actuellement, Perplexity avec Comet et The Browser Company avec Dia tentent de remodeler le marché des navigateurs. OpenAI a choisi une voie unique dans cette « guerre des navigateurs », visant à intégrer ChatGPT plus profondément dans le flux de travail des utilisateurs de Chrome plutôt que d'essayer de les attirer.