Stratégie d'Uber : Pourquoi l'entreprise ne veut pas devenir une « super-app »

Le géant technologique mondial Uber continue d'étendre ses activités, mais la direction de l'entreprise ne vise pas à suivre la voie des « super-apps » comme Grab en Asie. Dans une interview accordée à TechCrunch, Sachin Kansal, directeur des produits chez Uber, a dévoilé les nouvelles orientations de l'entreprise, notamment ses projets dans le domaine de la réservation d'hôtels et des véhicules autonomes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Au cours de l'année écoulée, les utilisateurs d'Uber ont pu non seulement commander des taxis ou des repas via l'application, mais aussi réserver des hôtels via la plateforme Expedia, louer des bateaux en Europe et utiliser des services de messagerie spécialisés. Kansal souligne que le secteur du voyage devient le troisième pilier important pour Uber. Selon les statistiques, 1,5 milliard de trajets annuels sur la plateforme sont effectués en dehors de la ville de résidence de l'utilisateur.

Services financiers et nouveautés pour les chauffeurs

Uber travaille à la création d'un écosystème financier non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les chauffeurs et les coursiers. Des cartes de débit appelées Uber Pro ont été introduites, permettant aux prestataires de services de gérer rapidement leurs revenus. L'entreprise propose également aux chauffeurs des tâches numériques telles que le data labeling en tant que source de revenus supplémentaire.

Néanmoins, Uber n'a pas l'intention de prendre entièrement en charge les services bancaires traditionnels. Par exemple, pour le système « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL), l'entreprise préfère collaborer avec des partenaires experts du secteur plutôt que de créer son propre produit. Selon Sachin Kansal, Uber ne cherche pas à « être tout pour tout le monde », mais se concentre sur la qualité des services qui complètent ses activités principales.

Robotaxis et projet AV Labs

L'un des projets les plus intéressants et mystérieux de l'entreprise est la division AV Labs, créée il y a six mois. Cette unité gère une flotte de véhicules équipés de capteurs spéciaux. La mission principale de ces véhicules n'est pas le transport de passagers, mais la collecte de volumes massifs de données pour les technologies de conduite autonome.

Cette initiative est d'une importance stratégique pour Uber. Bien que l'entreprise collabore avec des leaders du transport autonome comme Waymo, posséder sa propre base de données lui permet de maintenir une position indépendante sur le marché. À l'avenir, il est prévu que ces systèmes, améliorés par l'AI, portent la qualité de service à un nouveau niveau tant pour les chauffeurs que pour les passagers.

Des tendances de développement similaires à celles d'Uber sont observées sur le marché ouzbek. Alors que les agrégateurs locaux s'intègrent progressivement à la livraison et à d'autres services, l'expérience d'Uber montre la direction que prend la transformation technologique mondiale.