Chieftec présente le nouveau système de refroidissement Iceberg Pro : une turbine unique sur le bloc d'eau

Chieftec, l'un des acteurs majeurs du marché des composants informatiques, a révélé tous les détails de son nouveau système de refroidissement liquide Iceberg Pro. Présenté pour la première fois au salon Computex 2024, cet appareil se distingue par son approche innovante visant à refroidir non seulement le processeur central, mais aussi les éléments importants qui l'entourent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

Le modèle Iceberg Pro est la suite logique des idées du précédent Iceberg 360, doté d'un radiateur de 360 mm équipé de trois ventilateurs de 120 mm. Cependant, la principale particularité de cette nouveauté est le petit ventilateur centrifuge, ou « turbine » dans le langage courant, monté sur le dessus du bloc processeur (waterblock). Cette solution sert à améliorer la circulation de l'air à l'intérieur du boîtier.

Efficacité dans la réduction de la température des composants

Selon les informations d'ixbt.com, les ingénieurs de Chieftec ont prouvé l'utilité de cette petite turbine avec des chiffres. Les tests effectués par l'entreprise montrent que le système avec ventilateur supplémentaire permet de maintenir la température du sous-système d'alimentation (VRM) de la carte mère 7 degrés plus bas, le SSD 5 degrés plus bas et les modules de mémoire vive (RAM) 3 degrés plus bas par rapport aux refroidisseurs liquides classiques.

Ces indicateurs sont particulièrement importants pour les PC de jeu modernes et les stations de travail qui fonctionnent à haute puissance et sont sujets à la surchauffe. En effet, une surchauffe excessive des composants VRM peut entraîner une baisse des performances du processeur (throttling). Chieftec a tenté de résoudre ce problème de manière compacte et efficace.

L'Iceberg Pro sera disponible sur le marché en deux modifications. La seule différence entre elles réside dans les ventilateurs inclus dans le kit : les utilisateurs peuvent choisir, selon leurs préférences, des versions avec effets lumineux (RGB) ou des ventilateurs au look classique. Le poids total de l'appareil est de 1,69 kg.

Adaptabilité à grande échelle

Le nouveau système de refroidissement surprend par sa compatibilité non seulement avec les plates-formes les plus récentes, mais aussi avec des sockets beaucoup plus anciens. Il prend en charge les plates-formes suivantes :

Intel: LGA 1851, LGA1700, LGA1366, LGA 1200, LGA 115X et même LGA2011 ;

AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 ainsi que FM1.

Tous les ventilateurs du système, y compris ceux du radiateur, ont la capacité de fonctionner à une vitesse de rotation (RPM) allant de 500 à 2200 tours par minute. Cela permet à l'utilisateur d'ajuster précisément l'équilibre entre le niveau sonore et la puissance de refroidissement. Bien que Chieftec n'ait pas encore annoncé le prix officiel du nouveau produit, sa commercialisation sur les marchés mondiaux est attendue dans les mois à venir.