Chieftec présente le nouveau système de refroidissement Iceberg Pro : une turbine unique sur le bloc d'eau

·25·Technologie
Chieftec présente le nouveau système de refroidissement Iceberg Pro : une turbine unique sur le bloc d'eau

Chieftec, l'un des acteurs majeurs du marché des composants informatiques, a révélé tous les détails de son nouveau système de refroidissement liquide Iceberg Pro. Présenté pour la première fois au salon Computex 2024, cet appareil se distingue par son approche innovante visant à refroidir non seulement le processeur central, mais aussi les éléments importants qui l'entourent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

Le modèle Iceberg Pro est la suite logique des idées du précédent Iceberg 360, doté d'un radiateur de 360 mm équipé de trois ventilateurs de 120 mm. Cependant, la principale particularité de cette nouveauté est le petit ventilateur centrifuge, ou « turbine » dans le langage courant, monté sur le dessus du bloc processeur (waterblock). Cette solution sert à améliorer la circulation de l'air à l'intérieur du boîtier.

Efficacité dans la réduction de la température des composants

Selon les informations d'ixbt.com, les ingénieurs de Chieftec ont prouvé l'utilité de cette petite turbine avec des chiffres. Les tests effectués par l'entreprise montrent que le système avec ventilateur supplémentaire permet de maintenir la température du sous-système d'alimentation (VRM) de la carte mère 7 degrés plus bas, le SSD 5 degrés plus bas et les modules de mémoire vive (RAM) 3 degrés plus bas par rapport aux refroidisseurs liquides classiques.

Ces indicateurs sont particulièrement importants pour les PC de jeu modernes et les stations de travail qui fonctionnent à haute puissance et sont sujets à la surchauffe. En effet, une surchauffe excessive des composants VRM peut entraîner une baisse des performances du processeur (throttling). Chieftec a tenté de résoudre ce problème de manière compacte et efficace.

L'Iceberg Pro sera disponible sur le marché en deux modifications. La seule différence entre elles réside dans les ventilateurs inclus dans le kit : les utilisateurs peuvent choisir, selon leurs préférences, des versions avec effets lumineux (RGB) ou des ventilateurs au look classique. Le poids total de l'appareil est de 1,69 kg.

Adaptabilité à grande échelle

Le nouveau système de refroidissement surprend par sa compatibilité non seulement avec les plates-formes les plus récentes, mais aussi avec des sockets beaucoup plus anciens. Il prend en charge les plates-formes suivantes :

  • Intel: LGA 1851, LGA1700, LGA1366, LGA 1200, LGA 115X et même LGA2011 ;
  • AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 ainsi que FM1.
Tous les ventilateurs du système, y compris ceux du radiateur, ont la capacité de fonctionner à une vitesse de rotation (RPM) allant de 500 à 2200 tours par minute. Cela permet à l'utilisateur d'ajuster précisément l'équilibre entre le niveau sonore et la puissance de refroidissement. Bien que Chieftec n'ait pas encore annoncé le prix officiel du nouveau produit, sa commercialisation sur les marchés mondiaux est attendue dans les mois à venir.

ChieftecIceberg ProSystème de RefroidissementTechnologieOrdinateur
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Tournant historique dans l'industrie spatiale australienne : Lancement réussi de la première fusée à carburant liquideTournant historique dans l'industrie spatiale australienne : Lancement réussi de la première fusée à carburant liquideAujourd'hui, 06:55Première vidéo 4K depuis l'espace : la NASA et AWS atteignent un résultat historique grâce à la communication laserPremière vidéo 4K depuis l'espace : la NASA et AWS atteignent un résultat historique grâce à la communication laserAujourd'hui, 05:56Investissement sans Elon Musk : de nouveaux fonds contre le milliardaire lancés aux États-UnisInvestissement sans Elon Musk : de nouveaux fonds contre le milliardaire lancés aux États-UnisAujourd'hui, 05:23HMD présente le nouveau smartphone Arc 2 à 90 dollarsHMD présente le nouveau smartphone Arc 2 à 90 dollarsAujourd'hui, 05:21Le partenariat entre OpenAI et Microsoft franchit une nouvelle étape : le modèle GPT 5.6 devient la base de CopilotLe partenariat entre OpenAI et Microsoft franchit une nouvelle étape : le modèle GPT 5.6 devient la base de CopilotAujourd'hui, 05:20Microsoft abandonne les modèles OpenAI pour réduire ses coûtsMicrosoft abandonne les modèles OpenAI pour réduire ses coûtsAujourd'hui, 04:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance