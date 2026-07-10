Tournant historique dans l'industrie spatiale australienne : Lancement réussi de la première fusée à carburant liquide

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Tournant historique dans l'industrie spatiale australienne : Lancement réussi de la première fusée à carburant liquide

La startup australienne Sunburnt Space a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l'industrie spatiale du pays. La première fusée commerciale à carburant liquide, entièrement conçue et construite localement, a effectué un vol réussi. Cet essai a eu lieu sur le site de White Cliffs, en Nouvelle-Galles du Sud, et est considéré comme une avancée technologique majeure pour le secteur privé australien. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La fusée suborbitale à deux étages, baptisée Mini Meggs, est équipée d'un moteur liquide bipropulsif composé d'un mélange d'éthanol et de protoxyde d'azote. Selon ixbt.com, le moteur a fonctionné selon le régime prévu pendant le vol et la fusée a suivi une trajectoire stable. Cet événement a prouvé dans la pratique la capacité de l'Australie à créer des fusées à carburant liquide basées sur ses propres technologies et à les utiliser à des fins commerciales.

Charges utiles commerciales et recherche scientifique

Dans le cadre du vol, des équipements spéciaux de deux clients ont été testés à bord de la fusée dans des conditions proches de l'espace. La société Orbit2Orbit a testé le conteneur Parallax 0, conçu pour des missions suborbitales. Ce système a collecté des données cruciales sur les vibrations, les charges et l'environnement interne pendant le vol. Les données recueillies serviront de base à la création de la plateforme Lab2Space.

Un autre partenaire, la société Metakosmos, a envoyé dans l'espace le projet Suit in a Box, nommé HELIOS. Ce projet consistait en un ensemble de capteurs utilisés pour la création de futures combinaisons spatiales. Les experts soulignent que l'objectif principal de cette mission n'était pas d'atteindre l'espace, mais de vérifier la résistance des équipements complexes dans des conditions de vol réelles.

Expérience et plans futurs

Selon les représentants de Sunburnt Space, les vols suborbitaux permettent de tester les équipements dans des conditions impossibles à reproduire sur Terre, sous une forte accélération et des charges dynamiques. Toutes les charges utiles ont été ramenées sur Terre en toute sécurité à la fin du vol et remises aux clients pour analyse. Cela démontre que l'entreprise travaille également efficacement sur des systèmes réutilisables.

L'entreprise a annoncé qu'elle suivrait le principe « lancer, analyser et relancer » dans ses activités. Ce lancement réussi a marqué la première étape commerciale du programme d'essais de Sunburnt Space. À l'avenir, il est prévu d'améliorer davantage la plateforme de fusée et de réaliser des missions plus complexes.

Cet événement est important non seulement pour une seule entreprise, mais pour toute la région. L'Australie cherche à renforcer sa position sur le marché spatial mondial grâce à sa situation géographique et à son potentiel technologique croissant. Le vol de Mini Meggs a propulsé la compétitivité du pays dans le secteur de l'astronautique privée vers un nouveau niveau.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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