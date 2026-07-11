Zelensky a créé un nouveau commandement militaire contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la création d'un nouveau commandement militaire spécialisé dans les frappes contre des cibles stratégiques sur le territoire russe. C'est ce qu'a rapporté The Guardian.

Selon le président, il a signé le 10 juillet un décret portant création du commandement des « forces de frappe à longue portée ». La nouvelle structure se chargera de réduire le potentiel de guerre de la Russie, notamment en coordonnant des opérations contre les infrastructures énergétiques et logistiques.

Cette déclaration intervient après que l'armée ukrainienne a annoncé avoir frappé des raffineries de pétrole et des infrastructures de carburant dans les régions russes de Krasnodar, Leningrad et Rostov.

Selon Robert Brovdi, commandant des forces de drones ukrainiennes, 50 navires-citernes russes ont été endommagés ces derniers jours.

En réponse, il est rapporté que la Russie a temporairement suspendu le mouvement des navires via le canal Don-Azov et a également annulé temporairement l'acceptation de nouvelles demandes de passage par le détroit de Kertch.