Des personnes bloquées par les inondations en Chine sont secourues par des drones (vidéo)

Des drones capables de transporter de lourdes charges ont été déployés pour les opérations de sauvetage dans les régions de Chine touchées par de graves inondations. Ces appareils modernes sont utilisés non seulement pour livrer des fournitures essentielles, mais aussi pour évacuer les habitants piégés dans des zones dangereuses.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des citoyens coincés dans des zones entourées par les eaux en train d'être évacués vers des lieux sûrs à l'aide de drones spéciaux. Ces images ont rapidement attiré l'attention de millions d'utilisateurs.

Selon les services de secours, ces drones sont principalement utilisés pour acheminer de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments et d'autres équipements nécessaires. Cependant, lorsque la situation s'aggrave, ils sont également mobilisés pour extraire les personnes des zones à risque.

Les expertssoulignent que ces technologies jouent un rôle crucial dans l'accélération des opérations de sauvetage et la préservation des vies humaines lors de catastrophes naturelles.