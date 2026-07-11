Des personnes bloquées par les inondations en Chine sont secourues par des drones (vidéo)

·64·Monde
Des personnes bloquées par les inondations en Chine sont secourues par des drones (vidéo)

Des drones capables de transporter de lourdes charges ont été déployés pour les opérations de sauvetage dans les régions de Chine touchées par de graves inondations. Ces appareils modernes sont utilisés non seulement pour livrer des fournitures essentielles, mais aussi pour évacuer les habitants piégés dans des zones dangereuses.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des citoyens coincés dans des zones entourées par les eaux en train d'être évacués vers des lieux sûrs à l'aide de drones spéciaux. Ces images ont rapidement attiré l'attention de millions d'utilisateurs.

Selon les services de secours, ces drones sont principalement utilisés pour acheminer de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments et d'autres équipements nécessaires. Cependant, lorsque la situation s'aggrave, ils sont également mobilisés pour extraire les personnes des zones à risque.

Les expertssoulignent que ces technologies jouent un rôle crucial dans l'accélération des opérations de sauvetage et la préservation des vies humaines lors de catastrophes naturelles.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Zelensky a créé un nouveau commandement militaire contre la RussieZelensky a créé un nouveau commandement militaire contre la RussieAujourd'hui, 10:14Un nouveau séisme frappe le Venezuela, faisant des victimesUn nouveau séisme frappe le Venezuela, faisant des victimesAujourd'hui, 10:04La vie de la femme ayant vécu 70 ans dans un « poumon d'acier » s'est éteinteLa vie de la femme ayant vécu 70 ans dans un « poumon d'acier » s'est éteinteAujourd'hui, 01:53«S'il m'arrive quelque chose...» : Trump révèle des instructions secrètes concernant l'Iran«S'il m'arrive quelque chose...» : Trump révèle des instructions secrètes concernant l'IranHier, 23:03L'Europe s'oppose à Instagram et Facebook : Meta sous la menace d'une lourde amendeL'Europe s'oppose à Instagram et Facebook : Meta sous la menace d'une lourde amendeHier, 22:58Des archéologues découvrent une pièce inattendue sous le palais d'un empereur romainDes archéologues découvrent une pièce inattendue sous le palais d'un empereur romainHier, 22:45
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois