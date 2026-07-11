Un nouveau séisme frappe le Venezuela, faisant des victimes

Le Venezuela n'arrive toujours pas à sortir de la spirale des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, le 11 juillet, un nouveau séisme de magnitude 3 a été enregistré dans la capitale, Caracas. C'est ce qu'a rapporté le journal The Guardian.

Selon les informations, le nombre de morts suite aux puissants séismes survenus le 24 juin de cette année a atteint 4 118 personnes. 16 740 autres personnes ont été blessées à divers degrés, et des milliers de citoyens restent portés disparus.

Les experts qualifient cette catastrophe naturelle comme l'un des séismes les plus dévastateurs observés au Venezuela depuis plus d'un siècle. En particulier, dans l'État côtier de La Guaira, de nombreux logements et infrastructures ont subi de graves dommages.

Les autorités ont annoncé la fin des opérations de recherche et de sauvetage des survivants. Malgré cela, les citoyens sans nouvelles de leurs proches continuent de les chercher parmi les décombres.

Suite au nouveau séisme du 11 juillet, des personnes ont été évacuées de certains bâtiments à Caracas par mesure de précaution.

Parallèlement, l'Organisation des Nations Unies au Venezuela a appelé à allouer environ 300 millions de dollars américains pour atténuer la crise humanitaire. Selon les premières estimations, les dommages causés aux logements et aux infrastructures sont évalués à 37 milliards de dollars américains.