Samsung réduit ses coûts : les smartphones Galaxy S27 pourraient adopter des puces tierces

Le géant technologique sud-coréen Samsung devrait procéder à des changements stratégiques inattendus dans sa future gamme de flagships Galaxy S27. Afin de réduire les coûts de production et de maintenir une rentabilité élevée, l'entreprise envisage d'acheter des composants essentiels pour ses smartphones auprès de fournisseurs tiers. Cette mesure est particulièrement importante à une époque où le prix des composants monte en flèche, notamment en raison du développement des technologies AI. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations publiées par ZDNet Korea, Samsung prévoit d'abandonner ses contrôleurs d'affichage DDI (Display Driver IC) propriétaires sur certains modèles de la série Galaxy S27. Ces puces sont responsables de la gestion de l'affichage, de la luminosité et de la précision des couleurs sur les dalles OLED et LCD, influençant directement l'efficacité énergétique de l'appareil. Jusqu'à présent, l'entreprise s'approvisionnait auprès de sa propre division Samsung System LSI.

Problématique des coûts et impact de l'AI

Selon les experts, cette décision est motivée par l'augmentation mondiale du prix des puces mémoire (DRAM, HBM et NAND). En raison de l'AI, la demande pour ces composants augmente, ce qui accroît la pression financière sur les fabricants de smartphones. Pour optimiser les coûts, Samsung pourrait concentrer ses efforts sur les modèles Galaxy S27 et Galaxy S27+.

Il est supposé que les modèles les plus abordables de la série seront équipés de contrôleurs tiers. Parallèlement, les modèles les plus chers et prestigieux, Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra, devraient conserver les puces de haute technologie produites par Samsung lui-même. Cela pourrait accentuer davantage la différence technique entre les flagships.

Partenaires potentiels et contrôle qualité

Samsung étudie actuellement les offres de plusieurs fournisseurs potentiels. La liste des candidats comprend les entreprises suivantes :

Anapass (Corée du Sud)

DB Global Chip (Corée du Sud)

Wonik D2I (Corée du Sud)

Novatek (Taïwan)

Les experts de l'entreprise prévoient de tester les produits de ces fabricants en termes de qualité, de performance et d'efficacité énergétique. La décision finale sera prise après l'analyse de ces indicateurs. Il convient de noter que les puces DDI jouent un rôle crucial dans l'économie de la batterie du smartphone, c'est pourquoi Samsung s'efforcera de ne pas nuire à sa réputation en utilisant des composants de mauvaise qualité.

Auparavant, Samsung avait également envisagé la possibilité d'acheter des dalles OLED auprès de l'entreprise chinoise BOE pour ses futurs flagships. Cependant, cette idée a été abandonnée par la suite car elle ne répondait pas aux exigences de qualité. Désormais, l'entreprise tente de maintenir l'équilibre en externalisant non pas l'écran lui-même, mais les circuits intégrés qui le contrôlent. De tels changements pourraient contribuer à rendre le prix du produit final plus abordable pour les consommateurs.