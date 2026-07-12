Lionel Messi affronte l'Angleterre pour la première fois : un choc historique en Coupe du Monde

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Lionel Messi affronte l'Angleterre pour la première fois : un choc historique en Coupe du Monde

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, est sur le point d'atteindre l'un des rares objectifs qui lui échappaient encore au cours de sa carrière légendaire. En demi-finale de la Coupe du Monde 2026, l'Argentine et l'Angleterre se retrouveront. Ce match ne sera pas seulement l'affiche phare du tournoi, mais entrera également dans l'histoire comme un début international unique pour Messi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

En quarts de finale, l'Argentine a battu la Suisse 3-1 après prolongations, tandis que l'Angleterre de Thomas Tuchel a éliminé la Norvège sur le score de 2-1. Ainsi, les deux géants du football mondial s'affronteront en demi-finale à Atlanta. Selon Goal.com, Messi, âgé de 39 ans, n'a jamais affronté l'équipe d'Angleterre au cours de sa longue carrière.

L'héritage de Maradona et un nouveau défi

La rivalité entre l'Argentine et l'Angleterre occupe une place particulière dans l'histoire du football. En particulier, les deux buts célèbres marqués par Diego Maradona lors de la Coupe du Monde 1986 ont élevé cette confrontation au rang de légende. Bien qu'il n'ait pas vécu ces événements en direct, Lionel Messi a souligné que cette histoire coule dans les veines de chaque Argentin.

"Un match contre l'Angleterre a toujours une signification particulière, car c'est l'une des meilleures équipes au monde. J'ai affronté presque toutes les grandes nations, à l'exception de l'Angleterre. C'est pourquoi j'attends ce match avec impatience. Nous abordons cette rencontre comme une demi-finale de Coupe du Monde et nous donnerons tout pour gagner", a déclaré la star de l'Inter Miami.

Lionel Messi affiche une forme exceptionnelle dans ce tournoi. Il est actuellement co-meilleur buteur avec Kylian Mbappé, totalisant 8 buts. Il est à noter que Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, portant son total à 21 buts. Lors de la phase de groupes et des premiers tours de la phase à élimination directe, il a marqué contre l'Algérie, l'Autriche, la Jordanie, le Cap-Vert et l'Égypte.

Records et choc attendu

Bien qu'il n'ait pas marqué lors du match difficile contre la Suisse, Messi a délivré une passe décisive cruciale. Cela a mis fin à sa série de buts consécutifs débutée lors du match contre l'Australie au Qatar 2022. Néanmoins, le capitaine argentin prouve une fois de plus que le succès collectif prime sur tout record personnel.

Cette demi-finale est cruciale non seulement pour une place en finale, mais aussi comme un choc entre deux écoles de football différentes. Alors que l'Angleterre de Thomas Tuchel déploie un jeu discipliné et offensif, l'Argentine se présente comme une équipe expérimentée et résiliente construite autour de Lionel Messi. Le match à Atlanta sera sans aucun doute au centre de l'attention mondiale.

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Jahongir Tursunov
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