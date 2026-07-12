Technologie japonaise : les caméras de smartphone pourraient rétrécir jusqu'à 4 fois

Des scientifiques japonais ont mis au point un nouveau type de capteur photo qui devrait révolutionner la technologie d'imagerie numérique. Créés par des chercheurs de l'Université de Nagoya, ces capteurs abandonnent le système de pixels traditionnel pour capter toutes les couleurs simultanément. Cela pourrait mettre fin au problème des énormes caméras qui dépassent du boîtier des smartphones. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, presque toutes les caméras numériques utilisent un système appelé matrice de Bayer. Dans ce système, chaque pixel n'enregistre qu'une seule couleur (rouge, vert ou bleu), puis un logiciel spécial analyse les données des pixels voisins pour reconstituer l'image complète. Selon ixbt.com, cette approche nécessite un très grand nombre d'éléments sur la matrice et empêche la réduction de la taille des caméras.

Oxyde de zinc dopé au gallium et couches transparentes

Les ingénieurs japonais ont proposé d'utiliser des nanofeuilles transparentes à base d'oxyde de zinc dopé au gallium (GZO). La particularité de ce matériau est qu'il peut absorber tout le spectre de la lumière visible. Plusieurs couches transparentes superposées permettent de séparer les composantes colorées sans filtres de couleur traditionnels. Selon les calculs des chercheurs, si chaque pixel peut détecter lui-même les trois couleurs primaires, le nombre d'éléments dans le capteur peut être réduit de 75 % sans perte de qualité d'image.

L'un des avantages les plus importants du nouveau matériau est sa transparence extrêmement élevée. Chaque couche de nanofeuilles laisse passer 99,995 % de la lumière. Cela signifie que la superposition de plusieurs éléments photosensibles ne nuit pratiquement pas à la luminosité et à la netteté de l'image. Comme l'oxyde de zinc ordinaire réagit faiblement à la lumière, les scientifiques ont réussi à modifier la structure électronique en y ajoutant du gallium.

Haute sensibilité et durabilité

Lors des tests, le nouveau capteur a montré des résultats surprenants. Son indice de sensibilité a atteint 800 A/W, alors que pour de nombreux capteurs commerciaux disponibles sur le marché aujourd'hui, cet indice n'est que d'environ 10 A/W. Cela signifie que les capteurs GZO permettent de prendre des photos de haute qualité et sans bruit, même dans des conditions de très faible luminosité.

Le champ d'application de cette technologie ne se limite pas aux smartphones. Les capteurs GZO se distinguent par leur extrême durabilité :

capacité à fonctionner à des températures élevées allant jusqu'à 400°C ;

stabilité dans des conditions de vide ;

résistance à une humidité élevée.

Ces caractéristiques font de ces nouveaux capteurs des candidats idéaux pour l'électronique automobile, les équipements industriels, les petites caméras d'endoscopes médicaux et même les systèmes spatiaux. De plus, le fait que ces capteurs puissent être produits à température ambiante indique que leur coût de production sera relativement bas.

Pour l'instant, cette technologie est testée avec succès en laboratoire. Si elle est introduite dans la production de masse, nous entrerons dans l'ère non seulement des smartphones ultra-fins, mais aussi des appareils intelligents intégrés aux vêtements ou presque invisibles à l'œil nu.