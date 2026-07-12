SpaceX dévoile l'intérieur de GigaBay, la plus grande usine de fusées au monde

SpaceX, dirigée par Elon Musk, a publié des images montrant l'intérieur de l'immense hangar GigaBay en construction en Floride. Cette installation est cruciale pour l'avenir du programme Starship, car elle est conçue pour l'assemblage massif des plus grandes fusées de l'histoire de l'humanité. Le lancement de ce projet devrait propulser la vitesse de conquête spatiale vers une nouvelle étape. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Kiko Dontchev, vice-président des lancements chez SpaceX, a partagé une photo de l'intérieur du complexe sur ses réseaux sociaux. Selon lui, le bâtiment est déjà équipé d'un pont roulant géant d'une capacité de levage de 420 tonnes. Cet équipement servira à soulever, déplacer et assembler les vaisseaux Starship et les boosters Super Heavy.

Capacité d'assemblage de 24 fusées simultanément

La principale caractéristique du complexe GigaBay est son échelle sans précédent. Selon ixbt.com, la nouvelle usine abritera 24 stations de travail. Cela permettra aux ingénieurs de travailler sur plus de vingt fusées en même temps. Une telle capacité aidera SpaceX à mettre en œuvre sa stratégie consistant à rendre les vols spatiaux aussi réguliers et rapides que le transport aérien.

Les travaux de construction sont actuellement dans leur phase finale. Dans un premier temps, les segments de Starship et de Super Heavy devraient être acheminés depuis l'usine Starfactory de l'entreprise au Texas. Par la suite, ce complexe en Floride deviendra un centre de production et de maintenance à cycle complet, ce qui réduira considérablement les coûts logistiques.

Le nouveau complexe est spécifiquement construit pour soutenir les lancements depuis la côte est des États-Unis. Il desservira principalement le pas de tir LC-39A du Centre spatial Kennedy. SpaceX a déjà préparé toute l'infrastructure nécessaire sur ce site pour les premiers vols de la nouvelle fusée.

Selon les plans actuels de l'entreprise, le premier lancement de la fusée Starship depuis ce site en Floride pourrait avoir lieu avant la fin de l'année. Il s'agira d'un événement majeur non seulement pour SpaceX, mais pour toute l'astronautique mondiale, car le Starship est considéré comme le principal moyen de transport pour les missions vers Mars et la Lune.

Cette nouvelle est également digne d'intérêt pour les passionnés d'espace en Ouzbékistan. Le succès de systèmes réutilisables comme Starship réduira radicalement le coût de mise en orbite des satellites. À l'avenir, cela pourrait contribuer à rendre l'Internet par satellite à haut débit et les systèmes de surveillance spatiale plus abordables dans notre pays.