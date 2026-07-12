Jude Bellingham propulse l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 : place à l'Argentine

La jeune star de l'équipe d'Angleterre, Jude Bellingham, a fait preuve d'un véritable héroïsme lors du quart de finale difficile de la Coupe du Monde 2026 contre la Norvège. Le doublé inscrit par le milieu de terrain du Real Madrid a offert aux Anglais une victoire 2-1 et a propulsé l'équipe en demi-finale du tournoi. Désormais, le monde du football attend avec impatience le choc sans merci entre l'Argentine de Lionel Messi et l'Angleterre. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après le match, Bellingham a publié un message sur son compte Instagram rappelant l'esprit de motivation de la célèbre série "Ted Lasso". Il a écrit : "Nous vivons pour nous battre un autre jour. Place à la demi-finale. Croyez-y !" (Believe!). Ces mots ont suscité un grand intérêt parmi les supporters anglais et ont renforcé la confiance de l'équipe dans sa quête du titre.

La critique de Thomas Tuchel et l'esprit d'équipe

Malgré la victoire, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, n'est pas entièrement satisfait de la performance de ses joueurs. Bien qu'il ait salué la volonté et le travail acharné de l'équipe, l'entraîneur a souligné la nécessité de progresser techniquement. Selon Tuchel, l'équipe est capable de produire un football de meilleure qualité et doit corriger ses erreurs avant la demi-finale.

Bellingham, quant à lui, a réagi avec calme aux critiques de son entraîneur. "C'est très difficile sur le terrain, cela demande un travail acharné. Tous les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je salue la ténacité et les efforts de mes coéquipiers", a souligné le joueur de 21 ans.

Le problème de la dépendance aux deux leaders

Selon les statistiques, l'équipe d'Angleterre est devenue trop dépendante du talent de ses deux stars principales lors de ce tournoi : Jude Bellingham et le capitaine Harry Kane. D'après Goal.com, 12 des 13 buts de l'équipe dans cette Coupe du Monde ont été inscrits par ces deux joueurs. Ce chiffre témoigne de certaines lacunes dans le mécanisme offensif collectif.

Thomas Tuchel a également reconnu cette situation : "Nous devons mettre d'autres joueurs en position favorable en attaque. Bien sûr, Bellingham et Harry Kane sont des joueurs de haut niveau qui aiment prendre leurs responsabilités dans les moments décisifs. Leur collaboration efficace est un atout majeur pour nous, mais nous devons diversifier notre jeu collectif".

Désormais, l'équipe d'Angleterre fait face à son test le plus sérieux sur la route du titre mondial. La demi-finale contre l'Argentine de Lionel Messi est attendue non seulement comme un choc entre deux géants continentaux, mais aussi comme un duel historique entre deux générations, représentées par Bellingham et Messi.