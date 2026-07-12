Huawei vers l'indépendance technologique : l'entreprise va produire ses propres puces mémoire DRAM

Le géant technologique chinois Huawei franchit une nouvelle étape stratégique dans la création de son propre écosystème de semi-conducteurs sous la pression des sanctions américaines. Selon Semiconductor Insider, l'entreprise se prépare à lancer la production de ses propres puces de mémoire vive (DRAM). Ce projet est considéré comme un tournant majeur non seulement pour Huawei, mais pour toute l'industrie électronique chinoise, visant à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce projet colossal n'est pas mené uniquement par Huawei. Il implique une collaboration avec le fabricant chinois de puces mémoire Swaysure et des entités gouvernementales. Selon le plan, les parties construiront une grande usine capable de produire des plaquettes de silicium de 12 pouces. La capacité de l'usine est prévue pour atteindre jusqu'à 140 000 plaquettes par mois, un chiffre très significatif à l'échelle industrielle.

Niveau technologique et équipe d'experts

Dans une première phase, la nouvelle usine produira des mémoires DRAM basées sur un processus technologique de 28 nm. Certes, cet indicateur est loin derrière les solutions modernes des leaders du marché comme Samsung, SK hynix et Micron. Cependant, cette étape permettra à Huawei d'approvisionner une partie de ses appareils avec des composants garantis et d'atténuer sa dépendance à la conjoncture du marché extérieur.

Pour assurer le succès du projet, Huawei a recruté les experts les plus expérimentés du secteur. Selon certaines informations, la nouvelle entreprise pourrait être dirigée par un ancien directeur de TSMC. De plus, un spécialiste ayant dirigé l'entreprise japonaise Elpida, autrefois spécialisée dans la production de DRAM, a été invité au poste de conseiller stratégique. Un tel personnel expérimenté aidera à mettre en place les processus technologiques de l'entreprise dans les plus brefs délais.

Pourquoi est-ce une nécessité vitale pour Huawei ?

Actuellement, près de 95 % du marché mondial de la DRAM reste sous le contrôle de trois grandes entreprises : Samsung, SK hynix et Micron. Le développement rapide des technologies d'AI a fait monter en flèche la demande de puces mémoire. Cela provoque des pénuries sur le marché et entraîne une hausse des prix. Pour Huawei, posséder sa propre usine signifie se protéger contre les fluctuations de prix et les risques de pénurie.

Les sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne interdisent à Huawei de recevoir des puces modernes et les équipements nécessaires à leur fabrication. Dans ces conditions, l'entreprise est contrainte de produire elle-même non seulement des processeurs, mais aussi des composants fondamentaux comme les puces mémoire. Le gouvernement chinois soutient pleinement ce projet en matière de financement, de construction et d'obtention des autorisations nécessaires.

En conclusion, l'entrée de Huawei sur le marché des puces mémoire pourrait modifier la carte technologique mondiale. Bien qu'en retard sur le plan technologique par rapport aux leaders actuels, l'entreprise vise à assurer une stabilité à long terme en créant sa propre chaîne de production fermée. Cela renforcera davantage l'indépendance de la Chine dans le domaine des semi-conducteurs à l'avenir.