La petite amie de Lamine Yamal lui demande d'atteindre la finale de la Coupe du Monde

La jeune star de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelone, Lamine Yamal, a trouvé une motivation inattendue mais très forte pour remporter la Coupe du Monde 2026. La petite amie du joueur, Ines Garcia, a envoyé un message original via les réseaux sociaux, demandant à Yamal de tout faire pour atteindre la finale du tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La raison de cette demande amusante n'est pas seulement l'intérêt pour le sport, mais aussi une question de goût musical. Selon les informations publiées par la FIFA, la superstar mondiale Justin Bieber devrait participer au grand spectacle organisé avant la finale de la Coupe du Monde. Selon Goal.com, Ines Garcia est une fan inconditionnelle de cet artiste.

La blogueuse sévillane a laissé un message sur son compte de réseau social à l'attention de Lamine Yamal : « Mon amour, fais tout ce qu'il faut pour atteindre la finale. Tu m'entends ? Quoi qu'il arrive ! », a-t-elle écrit sur un ton humoristique mais ferme. Cet appel a rapidement suscité de nombreuses discussions parmi les fans.

Un nouveau format façon Super Bowl

La FIFA prévoit d'organiser la finale de la Coupe du Monde 2026 au MetLife Stadium dans le New Jersey. Cette finale différera des cérémonies traditionnelles en incluant un grand programme musical de 11 minutes, similaire aux spectacles de la mi-temps du célèbre Super Bowl américain.

L'objectif des organisateurs est de fusionner le football et la culture pop pour offrir des moments inoubliables aux spectateurs. L'implication de stars comme Justin Bieber renforce le prestige du tournoi, attirant non seulement les fans de football, mais aussi les amateurs de musique.

Un casting de stars et un spectacle attendu

Il est confirmé que non seulement Justin Bieber, mais aussi plusieurs autres stars mondiales monteront sur scène lors de la soirée de la finale. Le programme du spectacle comprend les artistes suivants :

Shakira — une habituée des tournois de football ;

Madonna — la reine de la pop ;

BTS — le célèbre groupe de K-pop sud-coréen ;

Burna Boy — la star africaine ;

Chris Martin (Coldplay) et Gustavo Dudamel.

Lamine Yamal et l'équipe d'Espagne sont actuellement aux portes des demi-finales. Si la « Roja » poursuit son parcours avec succès, Yamal aura non seulement l'occasion de se battre pour la Coupe du Monde, mais aussi de réaliser le rêve de sa petite amie. De telles motivations personnelles aident souvent les jeunes joueurs à briller davantage sur le terrain.