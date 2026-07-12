Xiaomi lance la plaque de cuisson intelligente et sécurisée Mijia Timed Gas Stove 3 pour la cuisine

·4·Technologie
Xiaomi lance la plaque de cuisson intelligente et sécurisée Mijia Timed Gas Stove 3 pour la cuisine

Le géant technologique chinois Xiaomi continue d'étendre son écosystème d'appareils électroménagers. Cette fois, l'entreprise a présenté la nouvelle plaque de cuisson Mijia Timed Gas Stove 3 White 5200W, qui simplifie considérablement le processus de cuisson en cuisine et porte la sécurité à un niveau supérieur. L'appareil se distingue non seulement par son design moderne, mais aussi par sa puissance thermique élevée et ses fonctionnalités intelligentes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le principal avantage du nouveau modèle est sa fonction de minuterie réglable individuellement pour chaque brûleur. Les utilisateurs peuvent définir le temps de cuisson de 1 à 180 minutes. Une fois le temps écoulé, le système coupe automatiquement l'alimentation en gaz et éteint la flamme. Cette fonction facilite le travail des cuisiniers et assure la sécurité, surtout pour les plats nécessitant une longue cuisson.

Haute puissance et efficacité énergétique

Le modèle Mijia Timed Gas Stove 3 dispose d'une puissance de 5200 W, permettant de chauffer les aliments très rapidement. Les ingénieurs de Xiaomi soulignent que l'efficacité thermique de l'appareil atteint 70 %. Cela répond pleinement aux normes chinoises d'efficacité énergétique de première classe et permet de réaliser des économies significatives sur la consommation de gaz.

Pour une répartition uniforme de la chaleur, l'appareil utilise un système de flamme à double circuit. L'anneau intérieur assure un chauffage rapide, tandis que l'anneau extérieur répartit la flamme uniformément sur toute la base du récipient. Un système de 168 orifices spéciaux situés sur les deux circuits garantit un processus de combustion stable.

Design et facilité d'installation

En termes d'apparence, la plaque est recouverte d'un panneau en verre texturé blanc. Cette surface n'est pas seulement esthétique, elle est également résistante aux salissures et très facile à nettoyer. Selon ixbt.com, la base de l'appareil possède une structure réglable, ce qui permet de l'adapter à différentes tailles de plans de travail de cuisine.

Actuellement, le nouveau produit est disponible sur les grandes plateformes de vente chinoises, notamment JD.com. Le prix de vente conseillé est d'environ 205 dollars, mais lors de la période de lancement, les acheteurs peuvent l'acquérir pour environ 175 dollars. Compte tenu de la popularité des produits Xiaomi, il est prévu que cette plaque de cuisson intelligente apparaisse bientôt sur les marchés internationaux.

XiaomiMijiaГаз ПлитасиТехнологияSmart Home
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

SpaceX dévoile l'intérieur de GigaBay, la plus grande usine de fusées au mondeSpaceX dévoile l'intérieur de GigaBay, la plus grande usine de fusées au mondeAujourd'hui, 21:50Huawei vers l'indépendance technologique : l'entreprise va produire ses propres puces mémoire DRAMHuawei vers l'indépendance technologique : l'entreprise va produire ses propres puces mémoire DRAMAujourd'hui, 21:20La demande mondiale de routeurs Wi-Fi continue de baisserLa demande mondiale de routeurs Wi-Fi continue de baisserAujourd'hui, 20:54Un nouveau chapitre dans l'histoire de Tesla : la ligne de production des Model S et Model X libérée pour les robots OptimusUn nouveau chapitre dans l'histoire de Tesla : la ligne de production des Model S et Model X libérée pour les robots OptimusAujourd'hui, 20:24Technologie japonaise : les caméras de smartphone pourraient rétrécir jusqu'à 4 foisTechnologie japonaise : les caméras de smartphone pourraient rétrécir jusqu'à 4 foisAujourd'hui, 19:56Technologie remplaçant le diesel : un moteur à hydrogène de 600 ch créé en ChineTechnologie remplaçant le diesel : un moteur à hydrogène de 600 ch créé en ChineAujourd'hui, 19:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre