Le stade de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 mettra sa pelouse en vente

Il est prévu que des morceaux de la pelouse du « MetLife Stadium », qui accueillera la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, soient mis en vente en tant que souvenirs.

Selon les informations, le prix des coffrets variera entre 450 et 3 000 dollars. Ils contiendront un morceau de gazon encapsulé dans de la résine, une clé USB certifiant l'authenticité du produit, et selon l'option choisie, un billet souvenir de la finale, une miniature du ballon ainsi qu'un trophée en cristal symbolique.

Les produits seront expédiés aux acheteurs uniquement après la finale, c'est-à-dire après le 19 juillet. Les livraisons sont prévues pour les résidents des États-Unis et des pays européens.

La production de 2 026 exemplaires de ce coffret est prévue. Le revenu total attendu pourrait dépasser 11,2 millions de dollars.