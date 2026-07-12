La demande mondiale de routeurs Wi-Fi continue de baisser

Ces dernières années, le marché mondial des routeurs Wi-Fi grand public a connu une baisse significative des ventes. Selon l'agence d'analyse Counterpoint, le volume des livraisons d'appareils a diminué de 6 % au premier trimestre de cette année par rapport à la même période de l'an dernier. Cette tendance constitue une nouvelle étape de la stagnation observée sur le marché technologique depuis plusieurs années. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Les experts soulignent que le pic des ventes de routeurs a été atteint en 2021, au plus fort de la pandémie de COVID-19. À l'époque, la demande d'Internet domestique avait grimpé en flèche en raison du passage au télétravail et à l'enseignement en ligne. Cependant, par rapport aux chiffres records de 2021, le volume des ventes a chuté de près de 34 % aujourd'hui.

Leaders du marché et parts de marques

Malgré la baisse globale du marché, certaines entreprises parviennent à maintenir leurs positions. TP-Link domine le marché mondial avec une part de 20 %. La marque chinoise Xiaomi occupe la deuxième place avec 12 %. Le top 5 comprend également des géants de la technologie tels que Netgear, Google et Asus.

Il est intéressant de noter qu'alors que le marché global se contracte, Asus a réussi à augmenter son volume de ventes de 3,8 % sur l'année. Cela s'explique par l'accent mis par la marque sur les équipements de jeu et les routeurs haut de gamme. Sur le marché ouzbek, la quasi-totalité de ces marques est largement disponible dans les magasins officiels et non officiels.

Nouvelles tendances : systèmes Mesh et solutions pour joueurs

Les analystes notent une croissance dans certains segments du marché. En particulier, la demande pour les systèmes Mesh est en hausse. Ces systèmes permettent d'étendre la couverture Internet dans les grandes maisons. Aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre d'appareils intelligents dans les foyers, les consommateurs privilégient des solutions assurant une connexion stable dans toute la maison.

De plus, grâce au développement de l'industrie du jeu, les ventes de routeurs spécialisés pour les joueurs, offrant une vitesse élevée et une latence (ping) minimale, continuent de croître. Bien que ces appareils soient coûteux pour les utilisateurs ordinaires, ils gagnent en popularité parmi les joueurs professionnels et les streamers.

En conclusion, le marché des routeurs Wi-Fi a dépassé son « âge d'or » de la période pandémique. Désormais, les fabricants tentent de maintenir leurs revenus en se concentrant non pas sur la quantité, mais sur la qualité et les nouvelles technologies (comme la norme Wi-Fi 7 et les systèmes Mesh). Cela indique qu'à l'avenir, les routeurs simples seront remplacés par des systèmes réseau plus complexes et intelligents.