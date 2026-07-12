Arsenal accélère pour le transfert de Julian Alvarez : Les Londoniens prêts pour un gros coup

Le club londonien d'Arsenal a intensifié les négociations pour le transfert de l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez. L'entraîneur Mikel Arteta vise à intégrer la star argentine dans l'effectif avant le début de la préparation de la nouvelle saison. Selon The Independent, les "Gunners" prennent des mesures fermes à cet égard. C'est ce que rapporte Goal.com .

La direction de l'Atlético de Madrid a décidé de ne pas vendre son attaquant vedette à ses concurrents directs en Espagne, le FC Barcelone ou le Real Madrid. Les relations entre les Madrilènes et les Catalans se sont considérablement détériorées ces derniers temps. Cette situation laisse la voie libre à Arsenal, car le club espagnol est plus enclin à laisser partir son joueur à l'étranger.

Julian Alvarez a encore fait grimper sa valeur marchande grâce à ses exploits lors de ses derniers matchs internationaux. Notamment, son but longue distance en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Suisse a prouvé une fois de plus son talent de haut niveau. La direction d'Arsenal est convaincue qu'un tel joueur est la pièce manquante pour remporter le titre de champion.

Différences de prix et négociations

Actuellement, le principal obstacle au transfert est le prix du joueur. Selon les informations, Arsenal ne souhaite pas dépenser plus de 90 millions de livres sterling pour l'attaquant. De son côté, l'Atlético de Madrid ne veut pas laisser partir sa star pour moins de 100 millions de livres. Le directeur sportif du club londonien, Andrea Berta, joue un rôle clé dans les négociations entre les parties.

Le Paris Saint-Germain avait également manifesté son intérêt pour Alvarez, mais les Français se contentent pour l'instant d'observer la situation. Cela fait d'Arsenal le leader incontesté dans la course. Le joueur connaît bien la Premier League anglaise, ayant évolué sous les couleurs de Manchester City entre 2022 et 2024, remportant deux titres de champion et la Ligue des Champions.

La saison dernière, Julian Alvarez a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 20 buts et délivrant 9 passes décisives. Une telle efficacité correspond parfaitement aux plans d'Arteta pour renforcer sa ligne d'attaque. Si le transfert se concrétise, il deviendrait la plus grosse opération du club londonien lors de ce mercato estival.

Par ailleurs, Arsenal ne compte pas se limiter à Alvarez. Le club est également en pourparlers avec le milieu de terrain d'Aston Villa, Morgan Rogers. Cependant, les tournois internationaux et la participation des joueurs avec leurs équipes nationales ralentissent quelque peu les processus de transfert. Néanmoins, la direction d'Arsenal prévoit de finaliser les transferts prioritaires avant le début de la saison.