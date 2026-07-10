Le « pigeon voyageur » de notre époque : pourquoi la messagerie Roost est-elle devenue populaire ?

À l'ère des technologies numériques, la réception instantanée des informations est devenue la norme. Cependant, la nouvelle application Roost, créée par Logan Mendelson, employé de Ticketmaster, contredit totalement cette règle. Dans cette messagerie, les messages sont livrés par des oiseaux virtuels qui, tout comme dans la vie réelle, mettent plusieurs heures, voire des jours, à parcourir une certaine distance. De manière inattendue, ce concept de « communication lente » a suscité un grand intérêt parmi les internautes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'application a commencé comme un petit projet personnel pour que l'auteur puisse communiquer avec ses amis. Cependant, après la diffusion sur Threads d'une histoire sur des écoliers utilisant Roost pour correspondre en vieil anglais, le service est devenu viral. En seulement trois jours, le nombre d'utilisateurs est passé de 10 000 à 100 000, et cinq semaines plus tard, ce chiffre a dépassé les 300 000.

La philosophie du « réseau social lent »

Le concept de Roost repose sur le terme « slow-cial », qui vise à libérer les utilisateurs de la pression des notifications constantes et de la nécessité de répondre instantanément. Chaque personne inscrite dispose de quatre assistants virtuels. La vitesse de livraison du message dépend du « coursier » choisi : le faucon est considéré comme le plus rapide, tandis que le colibri se déplace un peu plus lentement. Pour les utilisateurs les plus patients, même des escargots et des tortues sont prêts à servir.

Selon Mendelson, cette approche oblige les gens à aborder la correspondance avec plus d'attention et de responsabilité. Pour la jeune génération, fatiguée du flux incessant de messages dans les messageries modernes, cela est devenu une source unique de nostalgie et de tranquillité. L'application propose également une fonction Pen Pals, permettant de communiquer de manière anonyme avec ses pairs.

Sécurité et capacités de l'IA

Le créateur a mis un accent particulier sur la sécurité. Pour l'instant, la fonction d'envoi de photos est désactivée dans l'application, en attendant la mise en place d'un système de modération fiable. Les utilisateurs ne peuvent voir que les villes de résidence des uns et des autres, ce qui garantit la protection des données personnelles.

Logan Mendelson admet que sans les outils d'IA, il aurait été impossible de gérer un projet d'une telle envergure seul. Néanmoins, il souligne qu'il prend lui-même les décisions clés et définit la stratégie de développement de la plateforme. La messagerie Roost est la preuve que, dans le monde rapide d'aujourd'hui, les gens ressentent toujours le besoin d'une communication sincère et sans précipitation.