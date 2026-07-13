Chelsea a décidé de vendre Alejandro Garnacho : Xabi Alonso s'exprime sur le joueur

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Chelsea a décidé de vendre Alejandro Garnacho : Xabi Alonso s'exprime sur le joueur

Le club londonien de Chelsea se prépare à se séparer de l'attaquant Alejandro Garnacho, recruté l'année dernière en provenance de Manchester United avec de grands espoirs. Le nouvel entraîneur de l'équipe, Xabi Alonso, a fait une déclaration inattendue sur l'avenir du joueur argentin, laissant entendre que son aventure au club touche à sa fin. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le journal The Telegraph, la direction de Chelsea et le staff technique estiment que le transfert effectué il y a un an n'a pas donné les résultats escomptés. Xabi Alonso a confirmé, après avoir rencontré les directeurs sportifs, que des négociations sont en cours concernant le transfert du joueur. Selon l'entraîneur, il existe actuellement un intérêt sérieux de la part d'autres clubs.

"La situation est telle que nous avons discuté avec les directeurs sportifs et nous savons qu'il y a de l'intérêt de la part d'autres clubs. Nous suivons l'évolution de la situation, j'espère que ce processus se terminera de la meilleure façon possible pour toutes les parties", a souligné Xabi Alonso lors d'une conférence de presse.

Saison décevante et pression financière

Garnacho n'a pas réussi à s'imposer en Premier League anglaise lors de la saison 2025-26. Recruté pour 40 millions de livres sterling, l'ailier de 22 ans n'a marqué qu'un seul but en championnat sur toute la saison. Sa méforme a non seulement contribué à la chute du club à la 10e place du classement, mais a également compromis ses chances de participer à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Argentine.

Selon Goal.com, Chelsea traverse actuellement des difficultés financières. Privé de compétitions européennes, le club cherche à réduire son effectif et à récupérer une partie des fonds investis. Il convient de noter que, selon le contrat conclu avec Manchester United, 10 % du montant de la revente du joueur seront reversés aux "Red Devils".

Concurrence entre les clubs italiens

Bien que les choses ne se soient pas bien passées pour Garnacho en Angleterre, les clubs de Serie A italienne manifestent un grand intérêt pour lui. En particulier, l'AS Roma est prête à recruter le joueur. Naples, la Juventus et l'AC Milan suivent également de près la situation de l'ailier.

Cependant, la direction de Chelsea ne souhaite pas envisager d'offres de prêt. Les Londoniens ont fait savoir qu'ils n'accepteraient qu'un transfert définitif et qu'ils souhaitaient récupérer autant que possible l'investissement consenti pour le joueur. Les négociations sont actuellement à un stade décisif.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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