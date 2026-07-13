Le Huawei Pura 90s Pro arrive sur le marché mondial : l'entreprise dévoile un nouveau design

Le géant technologique chinois Huawei se prépare à lancer son tout dernier smartphone phare, le Pura 90s Pro, sur le marché international. Cet appareil est la version mondiale du Pura 90 Pro, qui a rencontré un grand succès dans son pays d'origine, et il attire l'attention non seulement par ses capacités techniques, mais aussi par son esthétique unique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans un nouveau teaser publié par l'entreprise, le smartphone a été entièrement dévoilé dans un coloris appelé "Pink Guava" (goyave rose). Selon les informations d'Ixbt.com, le panneau arrière de l'appareil présente un design dégradé signature, composé d'une combinaison de trois couleurs : rose, jaune citron et vert clair. Ce style rappelle aux passionnés de technologie la série Huawei P20, qui avait révolutionné le marché à son époque.

Le retour du design dégradé classique

Selon les experts de Huawei, les boîtiers au style dégradé reviennent à la mode. C'est précisément cette solution de design qui a permis à la gamme Pura 90 d'enregistrer des chiffres de vente supérieurs aux attentes sur le marché chinois. On s'attend à ce que cette tendance se confirme également sur le marché mondial, car la demande pour des couleurs vives et inhabituelles augmente parmi les utilisateurs modernes.

Le Pura 90s Pro sera proposé à l'échelle mondiale en quatre coloris. Les clients pourront choisir parmi les options suivantes :

Pink Guava (dégradé rose) ;

Orange Soda (orange) ;

Coconut White (blanc) ;

Mulberry Black (noir).

Pour l'instant, l'entreprise se concentre uniquement sur l'apparence de l'appareil. Les détails concernant les spécifications techniques du smartphone, notamment les différences entre la version mondiale et le modèle chinois, restent confidentiels. Huawei a promis de révéler toutes les informations lors d'une présentation officielle qui aura lieu dans les prochains jours.

Position sur le marché et attentes

Sur le marché des smartphones, la marque Huawei est reconnue pour ses appareils photo de haute qualité et ses boîtiers robustes. Le modèle Pura 90s Pro devrait également consolider sa place dans le segment premium. Auparavant, l'entreprise avait présenté la version la plus avancée de cette gamme, ce qui témoigne des ambitions sérieuses de la marque sur le marché mondial.

Selon les prévisions des experts, le nouveau modèle utilisera également les processeurs propriétaires Kirin de Huawei et le système d'appareil photo amélioré XMAGE. Cela permettra à l'appareil de rivaliser facilement avec les flagships de concurrents comme Apple et Samsung. Les informations sur les prix et la date de lancement seront annoncées prochainement.