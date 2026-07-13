Un petit garçon en larmes conquiert les cœurs

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Un petit garçon en larmes conquiert les cœurs

À Moscou, une compétition de « planche » amateur fait le buzz sur les réseaux sociaux, non seulement pour ses vainqueurs, mais aussi pour ses moments riches en émotions.

Lors de l'épreuve, Mila Medvedeva, 8 ans, a remporté la victoire chez les femmes en tenant la position de planche pendant 33 minutes. Sa persévérance a été largement applaudie par le public.

Cependant, après la compétition, l'attention des internautes s'est portée non pas sur la gagnante, mais sur un petit garçon qui a tenu 20 minutes et n'a pu retenir ses larmes à la fin de l'exercice. La vidéo de la scène a rapidement cumulé des millions de vues.

Si certains utilisateurs ont salué le courage et la patience de l'enfant, d'autres soulignent que l'exploit de Mila Medvedeva a été éclipsé par ces débats. Ainsi, les moments émotionnels ont suscité plus d'intérêt que les résultats sportifs.

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