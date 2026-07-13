Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) soulève non seulement des questions techniques, mais aussi de sérieux enjeux éthiques et juridiques pour l'humanité. Aujourd'hui, les débats parmi les experts du secteur sur le contrôle strict des systèmes d'AI ou l'octroi d'une liberté totale ont atteint un nouveau stade. En particulier, les récentes déclarations du célèbre programmeur et fondateur de Comma AI, George Hotz, ont provoqué un grand émoi dans la communauté technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Hotz a exprimé sa vive opposition à un document politique récemment publié intitulé « AI 2040: Plan A ». Dans ce document, les chercheurs proposent de ralentir le développement de l'intelligence artificielle de 14 ans pour la sécurité de l'humanité. Cependant, George Hotz s'oppose fermement à cette approche, soulignant que restreindre la technologie est contraire aux principes de liberté.

Contrôle local et intérêts des utilisateurs

Selon le programmeur, le meilleur moyen d'assurer la sécurité de l'intelligence artificielle est d'abandonner les systèmes centralisés. Aujourd'hui, les grands modèles comme ChatGPT ou Claude sont gérés par des entreprises qui imposent leurs propres normes éthiques aux utilisateurs. Hotz, lui, est partisan de modèles d'AI locaux, appartenant à chaque individu et servant uniquement ses intérêts.

Selon cette approche, l'intelligence artificielle devrait être un outil, tout comme un ordinateur personnel ou une arme. Dans sa sortie provocatrice, Hotz soutient que l'AI devrait exécuter n'importe quelle commande de l'utilisateur, même si elle est immorale ou illégale. À son avis, une véritable AI « libre » ne devrait pas résister à son propriétaire, même lors de la planification d'un crime.

Limites éthiques et sécurité de la société

Selon l'analyse de The Verge, ces points de vue de Hotz pourraient constituer un danger majeur pour la société. Si l'intelligence artificielle est utilisée comme assistant pour préparer des substances interdites ou commettre des crimes graves, cela entraînera une perturbation de l'ordre social. L'auteur note que lors de la mise sur le marché de masse de tout produit technologique, il faut prendre en compte non seulement la liberté de l'utilisateur, mais aussi la sécurité d'autrui.

George Hotz a même déclaré qu'il était prêt à mourir pour défendre ce principe. Pour lui, le monde doit soit jouir d'une liberté totale, soit vivre sous un contrôle strict. Cependant, les critiques soulignent que le concept de « liberté » ne donne pas le droit de porter atteinte à la vie d'autrui, sous peine de voir la société se transformer en un lieu peuplé de « Napoléons dotés de la puissance de l'AI ».

Pour l'instant, ChatGPT et les services populaires similaires fonctionnent sur la base de filtres stricts et de restrictions éthiques. Mais à mesure que la technologie devient moins chère, comme le dit Hotz, chaque personne aura la possibilité de posséder sa propre intelligence artificielle « illimitée ». Cela ne manquera pas de créer de nouveaux défis pour assurer la primauté du droit à l'avenir.