Un touriste à la poursuite du cliché parfait attaqué par un bison

·51·Monde
Un touriste à la poursuite du cliché parfait attaqué par un bison

Dans l'un des parcs nationaux des États-Unis, le désir de prendre une photo a provoqué un incident inattendu. Un bison en colère a attaqué un touriste qui s'était approché trop près, le projetant dans les airs d'un coup puissant.

Selon les témoins, les personnes présentes ont immédiatement porté secours à la victime après l'incident et ont surveillé son état. Selon les premières informations, le touriste a réussi à éviter des conséquences plus graves.

La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux en peu de temps, suscitant de vives discussions. De nombreux utilisateurs soulignent le danger de s'approcher trop près des animaux sauvages et rappellent la nécessité de respecter strictement les règles de sécurité dans les parcs nationaux.

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Charos
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