Un nouveau leader dans la course aux ordinateurs quantiques : Oratomic lève 300 millions de dollars

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Un nouveau leader dans la course aux ordinateurs quantiques : Oratomic lève 300 millions de dollars

La startup Oratomic, spécialisée dans les technologies de calcul quantique, a réussi à lever 300 millions de dollars lors de son premier grand tour de table. Ces fonds seront consacrés à la création du premier ordinateur quantique pratique d'ici la fin de la décennie. Cet événement a suscité un grand intérêt dans le monde technologique, car l'approche proposée par l'entreprise promet de résoudre les problèmes existants avec beaucoup moins de ressources. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le tour d'investissement a été mené par des fonds prestigieux tels que ARCH Venture Partners, Spark Capital et Khosla Ventures. Des investisseurs majeurs comme Bezos Expeditions de Jeff Bezos, Index Ventures et General Catalyst ont également participé au projet. Selon TechCrunch, Oratomic, fondée par des physiciens de Caltech, utilise la technologie des « pinces optiques » laser pour contrôler les bits quantiques (qubits).

Une approche révolutionnaire de la correction d'erreurs

Le problème majeur des ordinateurs quantiques est leur extrême sensibilité aux bruits extérieurs, ce qui entraîne des erreurs de calcul. Les chercheurs d'Oratomic ont découvert une nouvelle méthode de correction d'erreurs permettant de construire un système stable avec beaucoup moins de qubits que prévu initialement.

Le PDG de l'entreprise, Dolev Bluvstein, souligne qu'avant cette découverte scientifique, l'équipe considérait les ordinateurs quantiques comme un projet à très long terme. Ce n'est qu'après avoir trouvé le moyen de corriger les erreurs avec moins de qubits que la décision de commercialiser le projet a été prise. Cette découverte accélère le passage des technologies quantiques du laboratoire à l'application pratique.

Moins de qubits, plus d'efficacité

Alors qu'aujourd'hui de nombreuses entreprises travaillent sur des systèmes à des millions de qubits, Oratomic vise à créer un ordinateur pleine puissance avec seulement 10 000 à 20 000 qubits. Selon Bluvstein, ils ont déjà testé tous les composants principaux à petite échelle, ce qui prouve que le projet est non seulement moins coûteux, mais aussi plus simple à mettre en œuvre.

Contrairement à ses concurrents, Oratomic ne prévoit pas de vendre des prototypes intermédiaires (NISQ — systèmes quantiques bruyants). L'entreprise se concentre directement sur le produit final et complet. Cette approche la place aux côtés de géants comme PsiQuantum, valorisé à 7 milliards de dollars, mais la technologie d'Oratomic se distingue par sa bien plus grande efficacité.

Le lancement d'ordinateurs quantiques pleine puissance devrait révolutionner les domaines suivants :

  • Biotechnologie et création de nouveaux médicaments ;
  • Modélisation de processus chimiques complexes ;
  • Optimisation des systèmes de logistique et de transport ;
  • Accélération des algorithmes d'IA ;
  • Cryptographie et sécurité des données.
Le marché des technologies quantiques connaît actuellement une forte activité des investisseurs. Alors que des startups comme Infleqtion et Quantanium sont entrées en bourse, les actions de sociétés comme Rigetti et IonQ ont considérablement augmenté au cours des 18 derniers mois. L'investissement de 300 millions de dollars obtenu par Oratomic est une preuve supplémentaire de la confiance élevée dans ce secteur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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