L'Espagne et la Belgique annoncent leurs compositions pour les quarts de finale

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L'Espagne et la Belgique annoncent leurs compositions pour les quarts de finale

L'Espagne et la Belgique s'affronteront en quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le match débutera demain à 00h00 (heure d'Ouzbékistan) au stade d'Inglewood à Los Angeles. La capture d'écran montre les compositions de départ des deux équipes, tandis que les remplaçants et le staff technique ne sont pas affichés.

L'Espagne débutera avec un schéma tactique en 4-2-3-1. Unai Simón gardera les cages. La ligne défensive sera composée de Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Rodri et Fabián Ruiz occuperont le milieu de terrain.

En attaque, Lamine Yamal, Dani Olmo et Álex Baena seront sur le terrain. Mikel Oyarzabal occupera la pointe de l'attaque.

La Belgique a également opté pour un 4-2-3-1. Thibaut Courtois est dans les buts. En défense, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy et Timothy Castagne seront titulaires. Youri Tielemans et Noah Raskin occupent le milieu de terrain.

Leandro Trossard, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku animeront le secteur offensif. Charles De Ketelaere est aligné en tant qu'attaquant de pointe.

ИспанияБельгияУнай СимонТибо КуртуаКевин Де БрюйнеЛамин Ямаль
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Nodirbek Razzokov
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