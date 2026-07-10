Les compositions d'équipe dévoilées avant Espagne - Belgique

Les compositions de départ des équipes sont connues avant le prochain grand choc des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. L'Espagne et la Belgique entrent sur le terrain avec leurs meilleurs joueurs pour décrocher une place en demi-finale.

Dans ce match qui débutera à 23h59 (heure de Tachkent), les fans assisteront à une confrontation intense avec des stars comme Yamal, De Bruyne, Rodri, Courtois et Doku.

L'Espagne opte pour une formation offensive

Dans le onze de départ de l'équipe d'Espagne, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Alex Baena animeront la ligne d'attaque.

Au milieu de terrain, Rodri, Fabián Ruiz et Dani Olmo devraient diriger le jeu. En défense, Cubarsí, Laporte et Cucurella seront titulaires.

La Belgique mise sur De Bruyne et Doku

Côté belge, l'attention sera portée sur Kevin De Bruyne et Jérémy Doku. En attaque, Charles De Ketelaere et Leandro Trossard viendront les épauler.

Le but sera gardé par l'expérimenté Thibaut Courtois.

Coupe du Monde 2026. Quart de finale

Espagne — Belgique

Espagne : Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Oyarzabal, Yamal.

Belgique : Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Doku, De Ketelaere, Trossard.

Qui décrochera son billet pour les demi-finales ?

Les deux équipes possèdent des joueurs capables de décider du sort du match sur une seule action. Il est donc naturel de s'attendre à un rythme élevé et une lutte intense dès les premières minutes.

Selon vous, quelle équipe se qualifiera pour les demi-finales entre l'Espagne et la Belgique ?