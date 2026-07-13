SpaceX dévoile le mécanisme de bras de saisie géants mis à jour pour Starship

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a présenté le fonctionnement de sa plateforme de lancement mise à jour pour le système de fusée Starship, le plus puissant au monde. Ce dispositif, appelé Orbital Launch Mount (OLM) et installé au spatioport Starbase au Texas, est crucial pour assurer le décollage en toute sécurité de la fusée. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Les vidéos diffusées sur Internet montrent le mouvement synchrone du système de "bras" mécaniques géants, ou pinces, qui maintiennent le propulseur Super Heavy avant le lancement. Ce mécanisme a pour fonction de retenir la fusée au sol jusqu'à ce que ses moteurs atteignent leur pleine puissance, puis de la libérer à la seconde précise.

Complexité technologique et sécurité

Selon Ixbt.com, ce système annulaire est situé autour de la base du premier étage du Super Heavy. Il doit résister à l'énorme pression et aux vibrations générées lorsque les 33 moteurs Raptor démarrent simultanément. Au moment où les moteurs fonctionnent de manière stable, les pinces s'ouvrent simultanément et s'écartent rapidement pour éviter d'endommager la fusée.

Cette table de lancement modernisée a été créée pour corriger les défauts identifiés lors des tests précédents et pour rendre le processus de vol plus fiable. Les ingénieurs de SpaceX ont longuement travaillé sur l'automatisation de ce processus, où chaque seconde et chaque millimètre comptent.

Préparation au prochain vol

Récemment, l'entreprise a également publié des photos et vidéos haute définition montrant les tests de mise à feu statique (static fire test) du premier étage Super Heavy V3. Ces tests constituent l'une des étapes finales pour vérifier la préparation de la fusée au vol.

Selon une déclaration officielle de SpaceX, le prochain vol d'essai du système Starship, le 13e, est prévu pour le 16 juillet de cette année. Dans le cadre de ce vol, non seulement le décollage de la fusée sera testé, mais également les technologies de récupération de ses différents composants.

Le projet Starship est l'un des programmes spatiaux les plus ambitieux visant à transporter l'humanité vers la Lune et Mars. Chacun de ses tests réussis rapproche l'ère du tourisme spatial et des voyages interplanétaires. Ces avancées sont également suivies avec intérêt par les passionnés de technologies spatiales, car de telles réussites influencent directement le développement de la couverture Internet mondiale et des communications par satellite.