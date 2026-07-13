La messagerie ouzbèke Max lance une fonction de commentaires pour les chaînes

La messagerie nationale ouzbèke Max continue d'étendre ses fonctionnalités. Désormais, les utilisateurs ont la possibilité de laisser leurs avis sous les publications des chaînes publiques et privées. Cette nouveauté sert à accroître l'interactivité sur la plateforme et à renforcer le lien entre les auteurs et leur audience. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans le cadre de cette nouvelle fonctionnalité, le nombre de commentaires sous les publications sera affiché et les utilisateurs pourront répondre aux messages des autres. Pour les propriétaires de chaînes, une option permet de communiquer directement avec leur audience au nom de la chaîne. Cela offre une commodité particulière aux marques et aux blogueurs pour établir une communication officielle avec leurs abonnés.

Gestion de la communication et capacités techniques

Actuellement, la fonction de commentaires est disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Android, ainsi que pour les versions desktop et web de la messagerie. Les propriétaires de chaînes peuvent activer cette option indépendamment via les paramètres de la chaîne. Les développeurs ont annoncé que dans un avenir proche, des fonctions permettant de réagir aux commentaires et d'y joindre divers fichiers multimédias sont également prévues.

La sécurité et l'identification font également l'objet d'une attention particulière dans la messagerie Max. Auparavant, la possibilité d'ouvrir des chaînes publiques avait été offerte aux utilisateurs ayant passé le système « Digital ID ». Selon les statistiques, près de 10 000 nouvelles chaînes ont été enregistrées dès le premier jour du lancement de cette fonction.

Procédure de modification du statut de la chaîne

Une autre nouveauté importante est la possibilité de faire passer des chaînes privées (private) au statut public (public). Pour ce faire, les propriétaires de chaînes doivent suivre les étapes suivantes :

Accéder aux paramètres de la chaîne ;

Aller dans la section de sélection du type de chaîne ;

Modifier le type et indiquer un lien unique pour la chaîne.

La messagerie Max, qui vise à concurrencer des géants comme Telegram sur le marché ouzbek, se met à jour en fonction des besoins des utilisateurs locaux. L'introduction du système de commentaires devrait augmenter considérablement l'attractivité de la plateforme pour les créateurs de contenu locaux.