L'Union européenne examine un projet de loi sur la numérisation des correspondances privées

Le Parlement européen a franchi une nouvelle étape vers l'adoption d'un projet de loi temporaire permettant aux entreprises technologiques de scanner les messages privés des utilisateurs. L'objectif principal de cette initiative est d'identifier et de stopper la diffusion de matériel pédopornographique sur Internet. Cependant, ce document suscite de vifs débats parmi les défenseurs de la confidentialité numérique et des droits de l'homme. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

En raison d'un vide juridique actuel, les plateformes en ligne sont confrontées à plusieurs restrictions lors de la vérification volontaire des fichiers des utilisateurs. Le nouveau projet de loi devrait combler temporairement cette lacune. Les députés ont soutenu le transfert de l'initiative au Conseil de l'Union européenne pour un examen ultérieur. Néanmoins, les points de vue sur la version finale du document restent divergents.

L'équilibre entre confidentialité et sécurité

Au cœur des discussions se trouve la question des services utilisant le chiffrement de bout en bout (end-to-end encryption). Si les amendements actuels sont maintenus, des messageries comme Signal pourraient être exemptées de l'analyse obligatoire des correspondances privées des utilisateurs. Cela est considéré comme une victoire importante pour les défenseurs de la vie privée, mais les autorités de sécurité estiment que de telles exceptions offrent des opportunités aux criminels.

Il fallait 361 voix pour rejeter complètement le projet de loi, mais ce nombre d'opposants n'a pas été atteint. En conséquence, le document est passé à l'étape suivante du processus législatif. Alors que les partisans du projet considèrent la sécurité numérique des mineurs comme une priorité, les critiques craignent que ce système ne devienne à l'avenir un mécanisme de surveillance de masse.

La réaction virulente de Pavel Durov

Le fondateur de Telegram Pavel Durov , a vivement critiqué cette initiative. Sur son compte X, il a ouvertement condamné ces actions de l'Union européenne. Selon les informations d'ixbt.com, Durov estime que de telles méthodes ne sont pas dignes des États démocratiques.

"De telles ruses étaient autrefois caractéristiques des 'républiques bananières', et maintenant elles sont utilisées par l'Union européenne pour adopter des lois sur la surveillance", écrit le dirigeant de Telegram. Selon lui, sous couvert de sécurité des enfants, des outils portant atteinte à la vie privée sont introduits.

Désormais, le projet de loi sera examiné par le Conseil de l'Union européenne. Si les États membres soutiennent la clause d'exemption pour les services chiffrés, le document passera à l'étape suivante. Sinon, un processus de négociations long et complexe pourrait s'engager entre les institutions européennes, ce qui retarderait considérablement l'adoption de la loi.