La plus grande centrale solaire hybride au monde mise en service en Chine

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La plus grande centrale solaire hybride au monde mise en service en Chine

La China Three Gorges Corporation (CTG) a franchi une étape révolutionnaire dans le domaine des énergies renouvelables en mettant en service, dans le désert de Gobi, la plus grande centrale solaire hybride au monde. Situé près de la ville de Hami, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, ce complexe colossal attire l'attention de la communauté internationale non seulement par sa capacité de 1 GW, mais aussi par sa technologie unique de stockage d'énergie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le projet combine deux types de technologies de génération : des panneaux photovoltaïques traditionnels (900 MW) et une installation solaire thermique (CSP, 100 MW). Avec un investissement total de 3,53 milliards de yuans (environ 480 millions de dollars), ce complexe s'étend sur 1817 hectares. Selon ixbt.com, cette centrale a surpassé le projet Noor Energy 1 de 950 MW à Dubaï, devenant ainsi le leader mondial de sa catégorie.

Énergie nocturne grâce au sel fondu

L'avancée technologique majeure de ce projet est son système de stockage d'énergie basé sur le sel fondu. Pendant la journée, 260 000 miroirs spéciaux dirigent la lumière du soleil vers des récepteurs, chauffant un fluide caloporteur jusqu'à 550 °C. La chaleur accumulée permet de produire de l'électricité même après le coucher du soleil : le sel chaud transforme l'eau en vapeur, qui actionne ensuite les turbines.

Cette technologie permet de fournir une énergie stable pendant 8 heures supplémentaires après le coucher du soleil, sans utiliser de batteries lithium-ion traditionnelles. Les ingénieurs soulignent que le projet utilise des réflecteurs linéaires de Fresnel améliorés, augmentant l'efficacité de 10 % par rapport aux systèmes similaires. Un système de gestion unifié coordonne le fonctionnement des panneaux solaires et du bloc thermique.

Efficacité économique et environnementale

Une fois que le complexe de Hami fonctionnera à pleine capacité, il devrait produire environ 2,07 TWh d'électricité par an. Selon les estimations de CTG, cette quantité est suffisante pour alimenter plus de 830 000 foyers en électricité continue. Pour un pays ensoleillé comme l'Ouzbékistan, de telles technologies hybrides pourraient constituer un modèle important pour assurer l'indépendance énergétique à l'avenir.

La Chine n'a pas l'intention d'arrêter son expansion dans le secteur de l'énergie. À l'avenir, il est prévu de porter la capacité de la centrale de Hami à 3 GW. De plus, un autre grand projet hybride est en cours de construction près de cette zone. Sa capacité totale sera de 1,5 GW, dont 1,3 GW seront consacrés aux panneaux photovoltaïques et 150 MW à la génération solaire thermique.

Ce projet constitue une étape importante dans la résolution du principal inconvénient des sources d'énergie renouvelables : l'instabilité. La possibilité de produire de l'énergie même en l'absence de soleil donne à l'énergie verte un avantage concurrentiel face aux centrales traditionnelles au charbon et au gaz.

ХитойҚуёш ЭнергиясиГибрид СтанцияТехнологияГоби Саҳроси
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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