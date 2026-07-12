Julián Álvarez fait une déclaration ouverte avant le match contre l'Angleterre

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Julián Álvarez fait une déclaration ouverte avant le match contre l'Angleterre

Après la victoire de l'Argentine contre la Suisse en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, l'attaquant Julián Álvarez a évoqué le capitaine de l'équipe, Lionel Messi et les objectifs ultimes à venir. Zamin.uz présente les détails de cette déclaration passionnante.

Vers de nouveaux triomphes pour le capitaine

Álvarez a souligné que l'« Albiceleste » vise à remporter le trophée mondial non seulement pour l'honneur du pays, mais aussi pour leur capitaine légendaire.

Les mots du cœur de Julián Álvarez : « Nous ferons tout notre possible pour que Messi gagne à nouveau la Coupe du Monde. Pour lui, chaque match est une véritable bataille. Après avoir marqué, la première chose que j'ai faite a été d'embrasser Messi », a déclaré l'attaquant, cité par The Touchline.

Super choc contre l'Angleterre en demi-finale

Rappelons que l'équipe nationale d'Argentine a assuré sa place en demi-finale après avoir battu la Suisse 3-1 en quart de finale.

Désormais, les champions du monde en titre font face à un test très sérieux aux portes de la finale :

  • Prochain adversaire : L'équipe nationale d'Angleterre.

  • Enjeu du match : Une lutte acharnée pour une place en finale de la Coupe du Monde 2026.

L'heure de défendre le titre de champion

Pour rappel, l'Argentine a remporté le trophée lors de la précédente Coupe du Monde au Qatar en battant la France aux tirs au but lors d'une finale dramatique. Messi et ses coéquipiers sont désormais proches de répéter l'histoire et de remporter l'or pour la deuxième fois consécutive.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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