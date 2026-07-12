Blessure de Jude Bellingham : l'état de la star de l'Angleterre suscite l'inquiétude

Jude Bellingham, milieu de terrain vedette de l'équipe d'Angleterre et du Real Madrid, est à nouveau au centre des préoccupations en raison d'une blessure. Lors du quart de finale de la Coupe du Monde contre la Norvège, des images ont circulé montrant le joueur se tenant l'épaule gauche, visiblement en souffrance. Cette situation inquiète non seulement les supporters, mais aussi le staff technique de la sélection, rapporte Goal.com. rapporte .

Lors de cette rencontre intense au Hard Rock Stadium de Miami, les caméras ont capturé le moment où la star de 23 ans s'est tenue l'épaule avec une expression de douleur après un contact avec un adversaire. Il est à noter que Bellingham avait déjà subi une intervention chirurgicale pour résoudre ce problème, mais ce match contre la Norvège soulève des doutes sur son rétablissement complet.

Sous surveillance médicale et inquiétude du milieu de terrain

À la 30e minute, lors de la pause fraîcheur alors que le sélectionneur Thomas Tuchel donnait des consignes tactiques, Bellingham a eu une longue discussion avec le kinésithérapeute de l'équipe. Selon Goal.com, il s'est plaint d'une gêne à l'articulation de l'épaule. De plus, lors de l'interview d'après-match, le joueur n'a pu cacher sa douleur, se touchant l'épaule à plusieurs reprises.

Jude Bellingham avait déjà évoqué par le passé l'impact non seulement physique, mais aussi psychologique de cette blessure. Selon lui, la peur de se blesser à nouveau à l'épaule l'empêchait de jouer à son meilleur niveau. « La blessure à l'épaule affectait tout mon corps. Si je tombais, je pensais que l'articulation allait se déboîter à nouveau, ce qui m'empêchait de jouer avec toute mon intensité », avait-il confié avant son opération.

La santé de Bellingham est cruciale pour l'Angleterre. Les statistiques montrent que sur les 12 buts marqués par le joueur en sélection, 9 l'ont été lors de tournois majeurs. C'est pourquoi Thomas Tuchel le considère comme son arme principale dans les moments décisifs. Actuellement, le staff médical met tout en œuvre pour préparer le joueur pour le prochain match crucial.

Prochain adversaire : l'Argentine

Un défi encore plus difficile attend l'Angleterre. Qualifiés pour les demi-finales, les « Three Lions » se dirigent maintenant vers Atlanta. Ils y affronteront l'Argentine de Lionel Messi. La participation de Bellingham au choc contre la légende de 39 ans reste incertaine.

Si Bellingham devait déclarer forfait à cause de cette blessure, ce serait une perte irremplaçable pour l'Angleterre. Le Real Madrid suit également la situation de près, le club ne souhaitant pas se passer de son leader pour le reste de la saison. Des examens médicaux approfondis dans les prochaines heures détermineront s'il pourra participer à la demi-finale.