Harry Kane s'adresse aux fans après la victoire contre la Norvège

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Harry Kane s'adresse aux fans après la victoire contre la Norvège

Après la victoire dramatique (2-1) contre la Norvège en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, l'attaquant et capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, a partagé des photos émouvantes avec les supporters dans les tribunes. Zamin.uz présente les mots du capitaine anglais et ses statistiques impressionnantes lors de ce Mondial.

Unis avec les fans

Après ce match difficile qui a assuré une place en demi-finale, Harry Kane a publié sur ses réseaux sociaux officiels des photos prises avec les supporters présents au stade. Il a accompagné l'image d'une légende courte mais très significative :

« Nous sommes là – ensemble », a écrit le buteur de l'équipe d'Angleterre.

Les performances phénoménales de Harry Kane lors de la Coupe du Monde 2026

Kane est devenu la véritable « arme » offensive des Anglais dans cette compétition. Il a participé à chaque match de l'équipe, faisant preuve d'une grande régularité :

  • Temps de jeu : Total 564 minutes (a joué l'intégralité de chaque match).

  • Efficacité : Il a réussi à 6 fois trouver le chemin des filets adverses.

  • Jeu collectif : A délivré 1 passe décisive pour ses coéquipiers.

Choc des titans en demi-finale : Angleterre — Argentine !

Une fois les quarts de finale terminés, les fans attendent l'un des plus grands chocs de l'année en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Pour une place en finale et la médaille d'or, l'Angleterre de Harry Kane affrontera le champion du monde en titre : l'Argentine sur le terrain.

Plus tôt, l'attaquant argentin Julián Álvarez avait déclaré qu'ils donneraient tout pour Messi, ce qui ne fera qu'intensifier l'intensité du match à venir.

La phase décisive du Mondial

Rappelons que la Coupe du Monde 2026 se déroule intensément depuis le 11 juin dans trois pays : le Mexique, le Canada et les États-Unis.

  • Finale : La grande finale du tournoi, où sera disputé le trophée suprême, le 19 juillet aura lieu à East Rutherford, aux États-Unis.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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