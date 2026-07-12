Messi réalise une performance inédite lors de la Coupe du Monde 2026

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Messi réalise une performance inédite lors de la Coupe du Monde 2026

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi a atteint un nouveau sommet historique lors de la Coupe du Monde 2026. Selon Squawka, il est devenu le premier joueur à créer au moins 20 occasions de but au cours de la compétition.

L'attaquant de 39 ans reste l'un des joueurs les plus influents du tournoi, non seulement par ses buts et passes décisives, mais aussi par les opportunités dangereuses qu'il crée pour ses coéquipiers.

Messi entre encore dans l'histoire

Selon la source, Messi avait déjà créé 21 occasions de but lors de précédentes Coupes du Monde.

Lors du Mondial 2026, il a de nouveau atteint ce cap, devenant le seul joueur à créer au moins 20 occasions dangereuses lors d'une seule édition de la Coupe du Monde.

Ce résultat démontre que, malgré son âge, il reste le principal créateur du jeu offensif argentin.

Il a également délivré une passe décisive contre la Suisse

L'Argentine a battu la Suisse 3-1 après prolongations en quarts de finale.

Alors que le temps réglementaire s'est terminé sur un score de 1-1, les Argentins ont marqué deux buts supplémentaires durant les prolongations.

Messi a été l'auteur d'une passe décisive lors de ce match, contribuant à la qualification de son équipe pour les demi-finales.

Un grand test contre l'Angleterre

L'Argentine affrontera l'équipe nationale d'Angleterre en demi-finale le 15 juillet.

Ce sera la première rencontre de la carrière de Messi face à l'Angleterre. La question principale est désormais : pourra-t-il maintenir son niveau record d'influence en demi-finale ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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