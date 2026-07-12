Abordable et fiable : le Nokia 102 4G (2026) se dévoile en images

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Abordable et fiable : le Nokia 102 4G (2026) se dévoile en images

Alors que HMD Global modifie sa stratégie de marque, les téléphones à touches sous la légendaire marque Nokia ne sont pas prêts de quitter le marché. Les premières images et caractéristiques techniques du modèle Nokia 102 4G, attendu pour 2026, sont apparues en ligne. Cet appareil devrait se distinguer par son accessibilité et son design classique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par l'insider SmashX_60, le nouveau modèle Nokia 102 4G est principalement destiné au marché chinois. Le point le plus notable est que l'appareil sera commercialisé sous la marque Nokia et non HMD. Cela signifie le retour du logo classique et des polices familières pour les fans fidèles de la marque. Le prix estimé de l'appareil ne devrait pas dépasser 159 yuans (environ 20 USD).

Changements de design et d'apparence

Comparé au modèle HMD 102 4G de 2025, le nouvel appareil bénéficiera d'un design considérablement mis à jour. Le fabricant a abandonné l'inscription "AI" superflue sur le bouton central pour privilégier une esthétique minimaliste. Le téléphone devrait être proposé en deux couleurs vives : bleu foncé et orange.

Sur le plan technique, le Nokia 102 4G reste fidèle aux principes de simplicité et de durabilité. L'appareil devrait présenter les caractéristiques suivantes :

  • Écran couleur de 1,8 pouce ;
  • Appareil photo principal de 0,3 mégapixel ;
  • 64 MB de RAM et 128 MB de stockage interne ;
  • Batterie d'une capacité de 1200 mAh ;
  • Bluetooth 5.0 et connecteur audio 3,5 mm.
De plus, le boîtier du téléphone est protégé contre la poussière et les éclaboussures selon la norme IP52. De telles caractéristiques font de cet appareil un excellent choix comme téléphone secondaire ou pour les personnes âgées. La publication ixbt.com précise que la date de présentation officielle de ce modèle n'a pas encore été annoncée.

Sur le marché ouzbek, les téléphones à touches Nokia conservent également leur position. Grâce à leur prix bas et à leur batterie longue durée, ces modèles sont souvent achetés comme téléphones de travail ou comme outils fiables dans les zones où la qualité de communication est faible. L'arrivée d'un nouveau modèle à 20 dollars renforcera certainement la concurrence dans ce segment.

Rappelons qu'auparavant, l'insider SmashX_60 avait rapporté que HMD prévoyait de relancer les smartphones de la légendaire série Asha. Cependant, les modèles Asha devraient être commercialisés sous la marque HMD et non Nokia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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