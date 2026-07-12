Le retour de la légende Asha : HMD présente un nouveau smartphone abordable

La gamme Nokia Asha, célèbre dans le monde de la technologie mobile pour sa robustesse et sa simplicité, revient sur le marché avec un nouveau visage. HMD Global se prépare à présenter l'un des nouveaux appareils produits sous sa propre marque : le modèle HMD Asha 305. Cet appareil vise à occuper le segment des smartphones les plus abordables, en combinant un nom célèbre du passé avec des technologies modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'initié SmashX_60 du site iXBT.com, le nouveau HMD Asha 305 devrait attirer l'attention de beaucoup grâce à son prix extrêmement abordable. Selon les informations, le prix de cet appareil sur le marché thaïlandais sera d'environ 75 USD (2390 bahts). Cela pourrait en faire un choix attrayant non seulement pour l'Asie du Sud-Est, mais aussi pour les marchés émergents.

Spécifications techniques et approche de conception

L'apparence du smartphone reflète les tendances modernes. Bien que le design du panneau arrière présente un bloc caméra rappelant les modèles iPhone d'Apple, ses capacités internes sont beaucoup plus modestes. Le modèle HMD Asha 305 est équipé d'un écran de 5 pouces avec une résolution de 854 × 480 pixels. Les dimensions du boîtier sont de 147 × 71,5 × 10,2 mm, et il sera disponible en noir et en vert.

La partie matérielle de l'appareil comprend les spécifications suivantes :

Processeur : Puce Unisoc SC9832E ;

Puce Unisoc SC9832E ; Mémoire : 3 GB de RAM et 32 GB de stockage interne ;

3 GB de RAM et 32 GB de stockage interne ; Batterie : Batterie d'une capacité de 2500 mAh ;

Batterie d'une capacité de 2500 mAh ; Système d'exploitation : Android 14 Go edition.

En ce qui concerne l'appareil photo, le fabricant mise sur le minimalisme. Bien qu'il y ait de la place pour plusieurs capteurs sur le panneau arrière, le smartphone se limite en pratique à une seule caméra principale de 5 mégapixels. Sur le panneau avant se trouve une caméra selfie de 2 mégapixels. L'utilisation du système Android 14 Go permet d'assurer un fonctionnement stable du smartphone même avec des spécifications techniques plus faibles.

Position sur le marché et attentes

HMD met récemment l'accent sur une stratégie de relance des modèles rétro et des noms classiques. Auparavant, l'entreprise avait fourni des informations sur des téléphones à touches comme le HMD Icon Flip 1. Le retour de la gamme Asha est non seulement un cadeau spécial pour les fans fidèles de la marque, mais il peut également être acheté comme appareil de communication secondaire ou comme premier smartphone pour les enfants.

Il convient également de noter que HMD ne veut pas se limiter aux modèles abordables. Les initiés notent que l'entreprise travaille actuellement sur un smartphone Skyline 2 beaucoup plus puissant, doté d'un processeur Snapdragon 7s Gen 4 et d'une batterie de 5000 mAh. Cependant, c'est le modèle Asha 305 qui devrait susciter un grand intérêt dans le segment de masse grâce à son prix bas.