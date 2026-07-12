Le retour de la légende Asha : HMD présente un nouveau smartphone abordable

·33·Technologie
Le retour de la légende Asha : HMD présente un nouveau smartphone abordable

La gamme Nokia Asha, célèbre dans le monde de la technologie mobile pour sa robustesse et sa simplicité, revient sur le marché avec un nouveau visage. HMD Global se prépare à présenter l'un des nouveaux appareils produits sous sa propre marque : le modèle HMD Asha 305. Cet appareil vise à occuper le segment des smartphones les plus abordables, en combinant un nom célèbre du passé avec des technologies modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'initié SmashX_60 du site iXBT.com, le nouveau HMD Asha 305 devrait attirer l'attention de beaucoup grâce à son prix extrêmement abordable. Selon les informations, le prix de cet appareil sur le marché thaïlandais sera d'environ 75 USD (2390 bahts). Cela pourrait en faire un choix attrayant non seulement pour l'Asie du Sud-Est, mais aussi pour les marchés émergents.

Spécifications techniques et approche de conception

L'apparence du smartphone reflète les tendances modernes. Bien que le design du panneau arrière présente un bloc caméra rappelant les modèles iPhone d'Apple, ses capacités internes sont beaucoup plus modestes. Le modèle HMD Asha 305 est équipé d'un écran de 5 pouces avec une résolution de 854 × 480 pixels. Les dimensions du boîtier sont de 147 × 71,5 × 10,2 mm, et il sera disponible en noir et en vert.

La partie matérielle de l'appareil comprend les spécifications suivantes :

  • Processeur : Puce Unisoc SC9832E ;
  • Mémoire : 3 GB de RAM et 32 GB de stockage interne ;
  • Batterie : Batterie d'une capacité de 2500 mAh ;
  • Système d'exploitation : Android 14 Go edition.
En ce qui concerne l'appareil photo, le fabricant mise sur le minimalisme. Bien qu'il y ait de la place pour plusieurs capteurs sur le panneau arrière, le smartphone se limite en pratique à une seule caméra principale de 5 mégapixels. Sur le panneau avant se trouve une caméra selfie de 2 mégapixels. L'utilisation du système Android 14 Go permet d'assurer un fonctionnement stable du smartphone même avec des spécifications techniques plus faibles.

Position sur le marché et attentes

HMD met récemment l'accent sur une stratégie de relance des modèles rétro et des noms classiques. Auparavant, l'entreprise avait fourni des informations sur des téléphones à touches comme le HMD Icon Flip 1. Le retour de la gamme Asha est non seulement un cadeau spécial pour les fans fidèles de la marque, mais il peut également être acheté comme appareil de communication secondaire ou comme premier smartphone pour les enfants.

Il convient également de noter que HMD ne veut pas se limiter aux modèles abordables. Les initiés notent que l'entreprise travaille actuellement sur un smartphone Skyline 2 beaucoup plus puissant, doté d'un processeur Snapdragon 7s Gen 4 et d'une batterie de 5000 mAh. Cependant, c'est le modèle Asha 305 qui devrait susciter un grand intérêt dans le segment de masse grâce à son prix bas.

HMDNokia AshaСмартфонТехнологияAndroid
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Abordable et fiable : le Nokia 102 4G (2026) se dévoile en imagesAbordable et fiable : le Nokia 102 4G (2026) se dévoile en imagesAujourd'hui, 18:51Nouveau conflit entre Elon Musk et Sam Altman : les technologies Apple ont-elles été voléesNouveau conflit entre Elon Musk et Sam Altman : les technologies Apple ont-elles été voléesAujourd'hui, 17:56Thermaltake Capo X : La possibilité d'assembler deux ordinateurs indépendants dans un seul boîtierThermaltake Capo X : La possibilité d'assembler deux ordinateurs indépendants dans un seul boîtierAujourd'hui, 17:22Le Samsung Galaxy Z Fold 8 apparaît en direct : les capacités du nouveau flagshipLe Samsung Galaxy Z Fold 8 apparaît en direct : les capacités du nouveau flagshipAujourd'hui, 16:59Des scientifiques découvrent une méthode biologique pour neutraliser l'uranium radioactifDes scientifiques découvrent une méthode biologique pour neutraliser l'uranium radioactifAujourd'hui, 16:28La Maison Blanche crée un nouveau conseil scientifique pour étudier les phénomènes UAP : Avi Loeb nommé à sa têteLa Maison Blanche crée un nouveau conseil scientifique pour étudier les phénomènes UAP : Avi Loeb nommé à sa têteAujourd'hui, 15:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre