Nouveau conflit entre Elon Musk et Sam Altman : les technologies Apple ont-elles été volées

La concurrence entre les géants mondiaux de la technologie a atteint un nouveau stade. Le conflit de longue date entre Elon Musk et le patron d'OpenAI, Sam Altman, s'est intensifié suite à une plainte déposée par Apple. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'IA, mais d'espionnage industriel et de centres de données spatiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La situation s'est envenimée avec la plainte d'Apple contre OpenAI. Selon la plainte, OpenAI a utilisé illégalement les secrets commerciaux d'Apple, les schémas de composants électroniques et l'architecture de futurs appareils. L'accusation la plus retentissante est que plus de 400 anciens employés d'Apple ont rejoint OpenAI, et que l'ancien vice-président du design, Tan Tan, aurait demandé à des candidats d'apporter des composants Apple lors des entretiens.

Les accusations virulentes de Musk et le niveau de "fraude"

Réagissant à ces informations, Elon Musk a souligné sur X (anciennement Twitter) que Sam Altman avait "porté la fraude à un tout nouveau niveau". Selon Musk, OpenAI a non seulement abandonné ses idéaux initiaux à but non lucratif, mais s'enrichit également en s'appropriant la propriété intellectuelle d'autres entreprises.

Sam Altman n'est pas resté silencieux et a tourné en dérision le projet de SpaceX de créer des centres de données orbitaux. Il a accusé Musk de vendre aux investisseurs une idée de "centres de données spatiaux à court terme" difficile à réaliser. En réponse, Musk a affirmé que SpaceX commencerait à lancer ces appareils dès l'année prochaine, lançant une pique à Altman : "Peut-être viendras-tu voir, si tes régulateurs le permettent".

Le projet Starmind et la puissance de calcul dans l'espace

Chaque appareil fournit jusqu'à 150 kW de puissance de calcul ;

Équipé d'un module central spécial pour les tâches d'IA ;

Système de refroidissement liquide et protection contre les micrométéorites ;

Alimenté par des panneaux solaires massifs.

Selon les informations d'ixbt.com, SpaceX a déjà présenté le satellite AI1, base du projet Starmind. Les capacités techniques de ces appareils sont impressionnantes :

La production de ces satellites est prévue dans l'usine Gigasat au Texas. Ce projet est considéré comme une étape majeure vers la création d'une infrastructure d'IA autonome dans l'espace.

Rappelons que le conflit entre Musk et Altman a débuté en 2018. À l'époque, Musk, l'un des fondateurs d'OpenAI, avait tenté de prendre le contrôle de l'entreprise, mais après avoir essuyé un refus, il avait quitté le projet. Plus tard, le passage d'OpenAI à un modèle commercial a provoqué la colère de Musk, qui a intenté plusieurs procès. La situation actuelle montre que la lutte acharnée entre les deux milliardaires est loin d'être terminée.