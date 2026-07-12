Kylian Mbappé rétabli de sa blessure : le capitaine français sera sur le terrain contre l'Espagne

L'équipe de France et les fans de football du monde entier peuvent souffler. Il a été confirmé que le capitaine de l'équipe n'a pas subi de blessure grave avant la demi-finale de la Coupe du Monde. Après avoir quitté le terrain prématurément lors du quart de finale contre le Maroc en raison d'une blessure à la cheville, la participation de l'attaquant du Real Madrid aux prochains matchs était incertaine. C'est ce que rapporte Goal.com .

Cependant, les dernières images en provenance du camp de l'équipe de France montrent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Selon Goal.com, l'attaquant de 27 ans a été vu à l'hôtel de l'équipe, plaisantant et en excellente forme aux côtés des légendaires Thierry Henry, Michael Olise et Jean-Philippe Mateta. Aucun signe de gêne à la cheville n'a été observé dans ses mouvements.

Une excellente nouvelle pour Didier Deschamps et l'équipe

Le retour du capitaine est un atout majeur pour l'entraîneur Didier Deschamps. Lorsque Mbappé a été remplacé à la 77e minute du match contre le Maroc, le fait qu'il ait une poche de glace sur la cheville avait suscité des inquiétudes. À l'époque, l'entraîneur avait confirmé une légère douleur, mais selon Forbes, le joueur lui-même a déclaré être pleinement prêt pour la demi-finale à Dallas.

Kylian Mbappé réalise un tournoi phénoménal. Il a porté son total de buts en Coupe du Monde à 20 au cours de sa carrière. Il est également devenu le premier joueur de l'histoire de l'équipe de France à être directement impliqué dans 100 buts (64 buts et 36 passes décisives). Actuellement, avec 8 buts, il est à égalité avec Lionel Messi dans la course au Soulier d'Or.

Visite spéciale et avertissement de Thierry Henry

La légende du football français Thierry Henry est entrée dans le vestiaire après la victoire en quart de finale pour féliciter les joueurs. Le champion du monde 1998 a salué l'esprit d'équipe, tout en les appelant à ne pas se relâcher. « C'est très agréable de voir une telle passion, mais nous ne sommes qu'en demi-finale. Nous voulons aller jusqu'au bout », a souligné Henry.

L'équipe de France vise une troisième finale de Coupe du Monde consécutive. Le match de mardi contre l'Espagne s'annonce comme l'un des plus intenses du tournoi. Le rétablissement de Mbappé et son retour dans l'effectif éclairent davantage le chemin des « Bleus » vers la finale.