Technologie remplaçant le diesel : un moteur à hydrogène de 600 ch créé en Chine

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Technologie remplaçant le diesel : un moteur à hydrogène de 600 ch créé en Chine

La société chinoise Weichai Power a officiellement certifié le WP15, le premier moteur à combustion interne à hydrogène au monde conforme à la norme environnementale China VI, destiné aux véhicules lourds. Cette innovation est appelée à devenir une alternative écologique et efficace aux moteurs diesel traditionnels. La nouvelle technologie vise non seulement à réduire les émissions nocives, mais aussi à propulser l'utilisation de l'énergie hydrogène dans l'industrie du transport. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Le bloc WP15 est une unité motrice massive de 14,6 litres, délivrant 600 ch et un couple maximal de 2800 N·m. Lors des tests effectués par le China Automotive Technology and Research Center (CATARC), le rendement thermique du moteur a atteint 46,8 %. Ce chiffre est très proche de celui des moteurs diesel modernes à haute efficacité et constitue l'un des résultats les plus élevés parmi les moteurs à combustion interne à hydrogène.

Système d'injection directe et avantages techniques

La caractéristique technique principale du nouveau moteur est son système d'injection directe d'hydrogène dans les cylindres. L'injection directe, plutôt que par le collecteur d'admission, permet un contrôle précis du processus de combustion. Cela élimine les risques de pré-allumage et de retour de flamme, qui sont parmi les plus grands problèmes des moteurs à hydrogène. De plus, cette technologie permet d'utiliser des mélanges pauvres et de réduire les pertes d'énergie.

En concevant le modèle WP15, les ingénieurs de Weichai ont misé sur une compatibilité maximale avec les technologies diesel existantes. Selon les données, plus de 90 % des composants du nouveau moteur sont identiques à ceux des moteurs diesel traditionnels de l'entreprise. Cela permet de minimiser les modifications structurelles et de réaliser des économies de production significatives lors de la transition des poids lourds vers l'hydrogène.

Un autre aspect important est que le WP15 n'est pas extrêmement exigeant quant à la qualité du carburant. Contrairement aux piles à combustible (fuel cells), ce moteur peut fonctionner de manière stable avec de l'hydrogène de différents niveaux de pureté. Cela simplifie considérablement le processus de création d'infrastructures de stockage et de ravitaillement, car aucun coût supplémentaire n'est requis pour une purification idéale du carburant.

Domaines d'application et perspectives

Weichai Power prévoit d'utiliser ce moteur principalement dans les secteurs de l'industrie et du transport lourd. Selon les experts, le WP15 peut être utilisé efficacement dans les domaines suivants :

  • Camions lourds circulant sur les autoroutes ;
  • Camions-bennes travaillant dans les carrières ;
  • Engins portuaires et transport métallurgique ;
  • Grands groupes électrogènes à hydrogène.
Il convient de noter qu'il ne faut pas confondre le moteur à combustion interne à hydrogène avec les piles à combustible à hydrogène. Dans le modèle WP15, l'hydrogène brûle dans les cylindres comme un carburant ordinaire, générant directement de l'énergie mécanique. Dans les piles à combustible, l'hydrogène produit de l'électricité pour un moteur électrique via une réaction électrochimique. Actuellement, l'entreprise prépare la production en série de ce moteur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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