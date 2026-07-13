SpaceX va lancer des centres de données pour l'intelligence artificielle dans l'espace

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SpaceX va lancer des centres de données pour l'intelligence artificielle dans l'espace

SpaceX, dirigée par Elon Musk, prévoit de faire passer l'infrastructure technologique mondiale à un niveau supérieur. À partir de 2025, l'entreprise commencera à lancer en orbite terrestre les premiers centres de données (data-center) dédiés aux systèmes d'intelligence artificielle (AI). Ce projet devrait non seulement augmenter les capacités de calcul, mais aussi constituer une étape révolutionnaire dans la préservation des ressources terrestres. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le patron de SpaceX a révélé les détails de ce plan stratégique lors d'une conversation avec le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Selon lui, les premiers satellites de test seront envoyés dans l'espace l'année prochaine, et d'ici 2027-2028, ce processus prendra une ampleur considérable. Cela permettra de former un vaste réseau de calcul effectuant des tâches d'intelligence artificielle depuis l'espace.

Préserver les ressources terrestres et le projet Starmind

Elon Musk souligne que l'une des principales raisons de déplacer les capacités de calcul dans l'espace est la limitation des ressources sur Terre. Les centres de données nécessitent d'énormes quantités d'électricité et d'eau pour le refroidissement. Dans l'espace, ces besoins peuvent être satisfaits par l'énergie solaire et les systèmes de refroidissement naturels dans les conditions du vide. Cela réduira l'impact négatif sur l'écologie de notre planète.

Cette initiative fait partie du projet Starmind développé par SpaceX. Starmind est destiné à devenir la plus grande infrastructure orbitale au monde spécialisée dans le traitement des algorithmes d'intelligence artificielle. Selon les informations d'ixbt.com, il est fort probable que, dans le cadre de ce projet, les capacités de calcul spatial soient intégrées aux satellites Starlink.

Nouvelle usine et capacité de production

Pour réaliser ces plans, SpaceX poursuit actuellement la construction d'une immense usine d'une superficie d'un million de mètres carrés. Cette installation produira la nouvelle génération de satellites spécifiquement conçus pour l'intelligence artificielle. Il est intéressant de noter que, selon Musk, la conception et l'assemblage de tels data-centers orbitaux seront beaucoup plus simples que ceux des satellites de communication Starlink actuels.

Pour les utilisateurs et la communauté technologique, cette nouvelle est importante du point de vue de l'interconnexion entre les technologies spatiales et l'intelligence artificielle. Si le projet aboutit, des systèmes complexes comme ChatGPT ou des processus de calcul basés sur des puces NVIDIA pourraient à l'avenir être effectués directement en orbite. Cela augmentera la vitesse de transmission des données et donnera un nouvel élan à l'économie numérique mondiale.

SpaceXElon MuskСунъий ИнтеллектStarmindТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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