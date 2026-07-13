Un chien qui comprend les gestes de son maître fascine les réseaux sociaux

·2·Monde
Un chien qui comprend les gestes de son maître fascine les réseaux sociaux

Aux États-Unis, un labrador noir est devenu célèbre sur les réseaux sociaux pour sa capacité à comprendre les gestes de son maître.

Le blogueur américain Robert Haney a perdu l'audition durant son enfance. Pour cette raison, il utilise principalement la langue des signes au quotidien. Son chien, Slater, a appris avec le temps à interpréter les mouvements de ses mains et ses expressions faciales.

Slater reçoit les ordres non pas par la voix, mais par les signes de Robert. Le chien sait distinguer différents mouvements de mains et réagit en conséquence.

Les vidéos de ce labrador communiquant presque sans mots avec son maître suscitent un vif intérêt chez les utilisateurs. Beaucoup saluent l'attention de Slater et sa capacité d'adaptation.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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